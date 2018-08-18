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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 00:30
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Я боюсь. Вы ясно видите будущее, а у меня все в тумане. Это будет нечестное пари.
покупайте теслу срочно, ралли началось
Да-да, я уже однажды в нем поучаствовал. Вовремя фиксанул лося, а то бы депо слил.
не надо брать в кредит, тогда сложно слиться.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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