не надо брать в кредит, тогда сложно слиться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 00:30
не надо брать в кредит, тогда сложно слиться.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 12 вер, 2019 03:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К вопросу о новых законопроектах:
Соломон Яковлевич, а Вы уверены, шо все Ваши виллы, квартиры, машины приобретены на честно заработанные деньги?
— Почему нет, когда да?
— А вот мне кажется, шо всё куплено на народные деньги!
— Да Вы шо, смеётесь? Откуда у народа такие деньги?!
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