Додано: Сер 11 вер, 2019 22:05

В законопроекте 1031 речь идет уже о превышении стоимости активов законные доходы на 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а это порядка 14,4 млн. То есть, у Зе дали понять, что мелкие взяточники за решеткой - не их цель. Они открывают охоту на более крупную "рыбу".



Именно ценовой порог, за которым для коррупционера наступает уголовная ответственность, стал камнем преткновения в парламенте.



Так, в альтернативных проектах 1031-1 и 1031-2 от "Голоса" эту планку предлагается снизить до 1 тысячи и 3 тысяч необлагаемых минимумов, то есть, сажать уже за незаконно нажитое имущество на 1-3 млн гривен.