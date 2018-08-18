Додано: Чет 12 вер, 2019 09:04

Всем привет!



Залетел в Минск, чисто посмотреть.



Город очень понравился - хоть и немного провинциальный, но очень чистый, все дома в отличном состоянии, фасады не портят - возможео Аирмаксу тут бы понравилось?



Теперь о деньгах.



В среднем «воздух над котлованом» стоит 800$ (не в центре естественно), готовое - 1000$/м.



Аренда. Самые дешевые однушки уходят за 200-250$/мес. (У нас я так понимаю за 300$ - типа хрущика на Святошино).

ИТшница снимает приличную студию за 800$ (не в центре, может аналог нашей КПИ Плазы).



Есть и элитка - коттеджи по 1 млн дол (по слухам).



Зарплата продавщицы в магазине +-300$, но прожить на эти деньги тяжело. Медицина бесплатная все еще работает, врачи на дом выезжают и т.д.



Завтрак на двоих в центре в неплохом как я понимаю рестике - 25$ (примерно как у нас).



Такси из аэропорта в центр - 15$.



Строек достаточно много, но визуально меньше чем в Киеве. Метро - 2 ветки, строят третью.





Итого, по цене Минск почти как Киев, и это после нашего роста за последний год по всем фронтам - и цен и зарплат.



Думай.те, в какой мы ж.. если так низко упали по ценам.



Кстати, нет МАФов и Космолотов, аж глаз режет, все чистенько и симпатичненько, проспекты большие. В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...