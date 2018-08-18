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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sg_comp написав:Всем привет. Есть ли на форуме инвесторы Ярославов града?
Интересует момент с оплатой. Они хотят часть денег проводить через банк в грн, а оставшуюся часть передать им на руки в долларах без расписки. В договоре сумма в долларах прописывается как штраф, который мне должны выплатить в случае не подписания основного договора купли продажи. Кто-то сталкивался с подобной схемой проплаты на других объектах?


Знакомые брали в начале лета, платили полную стоимость через банк.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:41

А в Одессе строительная жара.

За первое полугодие 2019 года в Одесской области приняли в эксплуатацию 475 тысяч квадратных метров жилья, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и в трое больше, чем за аналогичный период 2015 года.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:А в Одессе строительная жара.

За первое полугодие 2019 года в Одесской области приняли в эксплуатацию 475 тысяч квадратных метров жилья, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и в трое больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Зубожіння


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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!

Залетел в Минск, чисто посмотреть.

Город очень понравился - хоть и немного провинциальный, но очень чистый, все дома в отличном состоянии, фасады не портят - возможео Аирмаксу тут бы понравилось?

Теперь о деньгах.

В среднем «воздух над котлованом» стоит 800$ (не в центре естественно), готовое - 1000$/м.

Аренда. Самые дешевые однушки уходят за 200-250$/мес. (У нас я так понимаю за 300$ - типа хрущика на Святошино).
ИТшница снимает приличную студию за 800$ (не в центре, может аналог нашей КПИ Плазы).

Есть и элитка - коттеджи по 1 млн дол (по слухам).

Зарплата продавщицы в магазине +-300$, но прожить на эти деньги тяжело. Медицина бесплатная все еще работает, врачи на дом выезжают и т.д.

Завтрак на двоих в центре в неплохом как я понимаю рестике - 25$ (примерно как у нас).

Такси из аэропорта в центр - 15$.

Строек достаточно много, но визуально меньше чем в Киеве. Метро - 2 ветки, строят третью.


Итого, по цене Минск почти как Киев, и это после нашего роста за последний год по всем фронтам - и цен и зарплат.

Думай.те, в какой мы ж.. если так низко упали по ценам.

Кстати, нет МАФов и Космолотов, аж глаз режет, все чистенько и симпатичненько, проспекты большие. В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:10

  investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют..


))) Вчера увидел трэш. Я даже подошел поближе посмотреть.
Дворник метет улицу, вроде все как обычно - палка и внизу типа веника, но ...
вместо типа веника к палке привязана смачная охапка цветущей амброзии, которой дворник и метёт улицу.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще ничего не понимаю. Какой сейчас год: 2005й или 2008й?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:17

Приват опять снизил цены на квартиры в ЖК Воскресенском.

Вот динамика стартовой цены на примере одной квартиры.
Двокімнатна квартира №86 загальною площею 96,7

Дата аукциона / стартовая цена
25 сентября - 1 303 300 ( 13,477 кгрн)
3 сентября - 1 371 895 ( 14,187 кгрн)
26 мая - 1 605 286 ( 16,597 кгрн)

На 25 сентября на продажу идет 93 квартиры.

Самая дешевая квартира 78 кв, 1,130 млн.грн , 24 этаж
Самая дорогая квартира 274 кв, 2,603 млн.грн, 25-26 этаж ( двухуровневая)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:31

  investorkiev написав:Всем привет!

Залетел в Минск, чисто посмотреть.


Там запрещено фотографировать?
Я наслово не верю :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:34

  airmax78 написав:Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?


Макс, я для себя решил так: если есть деньги, и есть в продаже то что тебе нужно, и денег хватает - нужно брать.

Может будет кризис, а может и не будет. Может будет стагнация еще лет 5 мировая, и будем болтаться как омно в проруби - ни туда ни сюда.

А у вас уже 5 лет будет недвижимость твоей мечты. А если упустить момент - то или не будет в продаже того, чего хочешь, или денег в наличии не будет.

Кстати, задумайтесь по поводу Минска - что то мне подсказывает что вам бы тут понравилось. Не Мск конечно, но свое очарование есть.

Если у вас амбиции не срубить по легкому пару лямов, а жить спокойной жизнью с чистыми неиспаскужеными фасадами - Welcome Bielorussia!

ЗЫ: намного приятнее Бухареста и намного оживленее Софии.
investorkiev
 
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