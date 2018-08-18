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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:37
sg_comp написав:Всем привет. Есть ли на форуме инвесторы Ярославов града?
Интересует момент с оплатой. Они хотят часть денег проводить через банк в грн, а оставшуюся часть передать им на руки в долларах без расписки. В договоре сумма в долларах прописывается как штраф, который мне должны выплатить в случае не подписания основного договора купли продажи. Кто-то сталкивался с подобной схемой проплаты на других объектах?
Знакомые брали в начале лета, платили полную стоимость через банк.
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silen
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:41
А в Одессе строительная жара.
За первое полугодие 2019 года в Одесской области приняли в эксплуатацию 475 тысяч квадратных метров жилья, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и в трое больше, чем за аналогичный период 2015 года.
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freeze
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:58
freeze написав:А в Одессе строительная жара.
За первое полугодие 2019 года в Одесской области приняли в эксплуатацию 475 тысяч квадратных метров жилья, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и в трое больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Зубожіння
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Всім процвітання!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:04
Всем привет!
Залетел в Минск, чисто посмотреть.
Город очень понравился - хоть и немного провинциальный, но очень чистый, все дома в отличном состоянии, фасады не портят - возможео Аирмаксу тут бы понравилось?
Теперь о деньгах.
В среднем «воздух над котлованом» стоит 800$ (не в центре естественно), готовое - 1000$/м.
Аренда. Самые дешевые однушки уходят за 200-250$/мес. (У нас я так понимаю за 300$ - типа хрущика на Святошино).
ИТшница снимает приличную студию за 800$ (не в центре, может аналог нашей КПИ Плазы).
Есть и элитка - коттеджи по 1 млн дол (по слухам).
Зарплата продавщицы в магазине +-300$, но прожить на эти деньги тяжело. Медицина бесплатная все еще работает, врачи на дом выезжают и т.д.
Завтрак на двоих в центре в неплохом как я понимаю рестике - 25$ (примерно как у нас).
Такси из аэропорта в центр - 15$.
Строек достаточно много, но визуально меньше чем в Киеве. Метро - 2 ветки, строят третью.
Итого, по цене Минск почти как Киев, и это после нашего роста за последний год по всем фронтам - и цен и зарплат.
Думай.те, в какой мы ж.. если так низко упали по ценам.
Кстати, нет МАФов и Космолотов, аж глаз режет, все чистенько и симпатичненько, проспекты большие. В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...
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investorkiev
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:10
investorkiev написав:
В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют..
))) Вчера увидел трэш. Я даже подошел поближе посмотреть.
Дворник метет улицу, вроде все как обычно - палка и внизу типа веника, но ...
вместо типа веника к палке привязана смачная охапка цветущей амброзии, которой дворник и метёт улицу.
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freeze
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:12
Вообще ничего не понимаю. Какой сейчас год: 2005й или 2008й?
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airmax78
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15
Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:17
Приват опять снизил цены на квартиры в ЖК Воскресенском.
Вот динамика стартовой цены на примере одной квартиры.
Двокімнатна квартира №86 загальною площею 96,7
Дата аукциона / стартовая цена
25 сентября - 1 303 300 ( 13,477 кгрн)
3 сентября - 1 371 895 ( 14,187 кгрн)
26 мая - 1 605 286 ( 16,597 кгрн)
На 25 сентября на продажу идет 93 квартиры.
Самая дешевая квартира 78 кв, 1,130 млн.грн , 24 этаж
Самая дорогая квартира 274 кв, 2,603 млн.грн, 25-26 этаж ( двухуровневая)
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:31
investorkiev написав:
Всем привет!
Залетел в Минск, чисто посмотреть.
Там запрещено фотографировать?
Я наслово не верю
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:34
airmax78 написав:
Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?
Макс, я для себя решил так: если есть деньги, и есть в продаже то что тебе нужно, и денег хватает - нужно брать.
Может будет кризис, а может и не будет. Может будет стагнация еще лет 5 мировая, и будем болтаться как омно в проруби - ни туда ни сюда.
А у вас уже 5 лет будет недвижимость твоей мечты. А если упустить момент - то или не будет в продаже того, чего хочешь, или денег в наличии не будет.
Кстати, задумайтесь по поводу Минска - что то мне подсказывает что вам бы тут понравилось. Не Мск конечно, но свое очарование есть.
Если у вас амбиции не срубить по легкому пару лямов, а жить спокойной жизнью с чистыми неиспаскужеными фасадами - Welcome Bielorussia!
ЗЫ: намного приятнее Бухареста и намного оживленее Софии.
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investorkiev
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