Тю, смысл мне врать
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:39
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:43
Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:59
А я первый раз, решил таки залететь. У меня личная цель на этот год - посетить 12 столиц, вот, решил набить «единичку» ))
Видно что в Минске есть генплан, и его придерживаются. Нет такой хаотической застройки, нет 26этажных стен-человейников. Фасады в отличном состоянии, даже у совкошлачных панелек - выглядят они намного лучше своих собратьев из Киева.
Есть банки, есть промышленность - не понимаю чем вам тут не понравилось. И к украинцам отношение по работе будет не как к второму сорту (в отличае от Австрии, Голандии или куда вы там целитесь).
Фильмы в кинотеатрах идут и на русском, и, приятный бонус - на языке оригинала. Хочу фильм Оно-2 посмотреть тут на английском.
Не циклитесь, Макс, на Западной Европе - и будет вам счастье.
Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я и в Киеве такое видел
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