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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:39

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Всем привет!

Залетел в Минск, чисто посмотреть.


Там запрещено фотографировать?
Я наслово не верю :mrgreen: .


Тю, смысл мне врать

Зображення
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?


Макс, я для себя решил так: если есть деньги, и есть в продаже то что тебе нужно, и денег хватает - нужно брать.

Может будет кризис, а может и не будет. Может будет стагнация еще лет 5 мировая, и будем болтаться как омно в проруби - ни туда ни сюда.

А у вас уже 5 лет будет недвижимость твоей мечты. А если упустить момент - то или не будет в продаже того, чего хочешь, или денег в наличии не будет.

Кстати, задумайтесь по поводу Минска - что то мне подсказывает что вам бы тут понравилось. Не Мск конечно, но свое очарование есть.

Если у вас амбиции не срубить по легкому пару лямов, а жить спокойной жизнью с чистыми неиспаскужеными фасадами - Welcome Bielorussia!

ЗЫ: намного приятнее Бухареста и намного оживленее Софии.

Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:59

  airmax78 написав:Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.


А я первый раз, решил таки залететь. У меня личная цель на этот год - посетить 12 столиц, вот, решил набить «единичку» ))

Видно что в Минске есть генплан, и его придерживаются. Нет такой хаотической застройки, нет 26этажных стен-человейников. Фасады в отличном состоянии, даже у совкошлачных панелек - выглядят они намного лучше своих собратьев из Киева.

Есть банки, есть промышленность - не понимаю чем вам тут не понравилось. И к украинцам отношение по работе будет не как к второму сорту (в отличае от Австрии, Голандии или куда вы там целитесь).

Фильмы в кинотеатрах идут и на русском, и, приятный бонус - на языке оригинала. Хочу фильм Оно-2 посмотреть тут на английском.

Не циклитесь, Макс, на Западной Европе - и будет вам счастье.

Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...


Я и в Киеве такое видел
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