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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16841685168616871688>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:39

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Всем привет!

Залетел в Минск, чисто посмотреть.


Там запрещено фотографировать?
Я наслово не верю :mrgreen: .


Тю, смысл мне врать

Зображення
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?


Макс, я для себя решил так: если есть деньги, и есть в продаже то что тебе нужно, и денег хватает - нужно брать.

Может будет кризис, а может и не будет. Может будет стагнация еще лет 5 мировая, и будем болтаться как омно в проруби - ни туда ни сюда.

А у вас уже 5 лет будет недвижимость твоей мечты. А если упустить момент - то или не будет в продаже того, чего хочешь, или денег в наличии не будет.

Кстати, задумайтесь по поводу Минска - что то мне подсказывает что вам бы тут понравилось. Не Мск конечно, но свое очарование есть.

Если у вас амбиции не срубить по легкому пару лямов, а жить спокойной жизнью с чистыми неиспаскужеными фасадами - Welcome Bielorussia!

ЗЫ: намного приятнее Бухареста и намного оживленее Софии.

Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:59

  airmax78 написав:Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.


А я первый раз, решил таки залететь. У меня личная цель на этот год - посетить 12 столиц, вот, решил набить «единичку» ))

Видно что в Минске есть генплан, и его придерживаются. Нет такой хаотической застройки, нет 26этажных стен-человейников. Фасады в отличном состоянии, даже у совкошлачных панелек - выглядят они намного лучше своих собратьев из Киева.

Есть банки, есть промышленность - не понимаю чем вам тут не понравилось. И к украинцам отношение по работе будет не как к второму сорту (в отличае от Австрии, Голандии или куда вы там целитесь).

Фильмы в кинотеатрах идут и на русском, и, приятный бонус - на языке оригинала. Хочу фильм Оно-2 посмотреть тут на английском.

Не циклитесь, Макс, на Западной Европе - и будет вам счастье.

Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...


Я и в Киеве такое видел
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я уже начал думать, что натаха троллит - ни слова про мальвин и жарку.
Но последний пост меня успокоил.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:14

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Всем привет!

Залетел в Минск, чисто посмотреть.


Там запрещено фотографировать?
Я наслово не верю :mrgreen: .


Тю, смысл мне врать


Та не ,селфи.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:17

  Faceless написав:
investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...


Я и в Киеве такое видел


Может быть, я сам не видел, но вам почему то верю.

Киев обьективно не плохой город. Он наверно даже самый лучший среди восточноевропейских столиц. Лучше Бухареста, Софии, Риги, даже Праги и Будапешта. Даже приятнее Афин.
Проблема Киева в том, что он окружен Украиной, из которой, как из пробитого шарика, утекают люди и деньги.

В Минске первое впечатление - что такого эффекта нет, и народ из страны не валит. Не знаю, нужно почитать на эту тему.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Faceless написав:
investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...


Я и в Киеве такое видел


Может быть, я сам не видел, но вам почему то верю.

Киев обьективно не плохой город. Он наверно даже самый лучший среди восточноевропейских столиц. Лучше Бухареста, Софии, Риги, даже Праги и Будапешта. Даже приятнее Афин.
Проблема Киева в том, что он окружен Украиной, из которой, как из пробитого шарика, утекают люди и деньги.

В Минске первое впечатление - что такого эффекта нет, и народ из страны не валит. Не знаю, нужно почитать на эту тему.
В Польше беларусов хватает, заробитчане не только из Украины едут
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.

Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.

Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:32

  investorkiev написав:Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.

Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.

Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.

Минуточку!
Вернулся Флай из Польши.
Правда, судя по его ремонту, он там попрошайничеством и собирательством занимался.
antey1969
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