investorkiev написав:

airmax78 написав: Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го? Или 2005й, но следующий начнется сразу с осени 2008го?

Макс, я для себя решил так: если есть деньги, и есть в продаже то что тебе нужно, и денег хватает - нужно брать.Может будет кризис, а может и не будет. Может будет стагнация еще лет 5 мировая, и будем болтаться как омно в проруби - ни туда ни сюда.А у вас уже 5 лет будет недвижимость твоей мечты. А если упустить момент - то или не будет в продаже того, чего хочешь, или денег в наличии не будет.Кстати, задумайтесь по поводу Минска - что то мне подсказывает что вам бы тут понравилось. Не Мск конечно, но свое очарование есть.Если у вас амбиции не срубить по легкому пару лямов, а жить спокойной жизнью с чистыми неиспаскужеными фасадами - Welcome Bielorussia!ЗЫ: намного приятнее Бухареста и намного оживленее Софии.