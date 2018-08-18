Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да был я в Минске неоднократно. Тоскливый город. Чистый - да. И никакой.
А я первый раз, решил таки залететь. У меня личная цель на этот год - посетить 12 столиц, вот, решил набить «единичку» ))
Видно что в Минске есть генплан, и его придерживаются. Нет такой хаотической застройки, нет 26этажных стен-человейников. Фасады в отличном состоянии, даже у совкошлачных панелек - выглядят они намного лучше своих собратьев из Киева.
Есть банки, есть промышленность - не понимаю чем вам тут не понравилось. И к украинцам отношение по работе будет не как к второму сорту (в отличае от Австрии, Голандии или куда вы там целитесь).
Фильмы в кинотеатрах идут и на русском, и, приятный бонус - на языке оригинала. Хочу фильм Оно-2 посмотреть тут на английском.
Не циклитесь, Макс, на Западной Европе - и будет вам счастье.
Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать
investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...
Я и в Киеве такое видел
Может быть, я сам не видел, но вам почему то верю.
Киев обьективно не плохой город. Он наверно даже самый лучший среди восточноевропейских столиц. Лучше Бухареста, Софии, Риги, даже Праги и Будапешта. Даже приятнее Афин. Проблема Киева в том, что он окружен Украиной, из которой, как из пробитого шарика, утекают люди и деньги.
В Минске первое впечатление - что такого эффекта нет, и народ из страны не валит. Не знаю, нужно почитать на эту тему.
investorkiev написав:В 7 утра видел как чувак щеткой на 5-метровой палке чистил вывеску Макдональдса на доме. Может и улицы моют...
Я и в Киеве такое видел
Может быть, я сам не видел, но вам почему то верю.
Киев обьективно не плохой город. Он наверно даже самый лучший среди восточноевропейских столиц. Лучше Бухареста, Софии, Риги, даже Праги и Будапешта. Даже приятнее Афин. Проблема Киева в том, что он окружен Украиной, из которой, как из пробитого шарика, утекают люди и деньги.
В Минске первое впечатление - что такого эффекта нет, и народ из страны не валит. Не знаю, нужно почитать на эту тему.
В Польше беларусов хватает, заробитчане не только из Украины едут
Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.
Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.
Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.
investorkiev написав:Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.
Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.
Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.
Минуточку! Вернулся Флай из Польши. Правда, судя по его ремонту, он там попрошайничеством и собирательством занимался.