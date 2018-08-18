Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.
Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.
Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.
Я как-то задался вопросом сколько уехало моих знакомых с Украины. После 30 перестал считать даже не добравшись до половины. Думаю человек сто. Не знаю ни одного иностранца кто-бы взял украинское гражданство, один белорус есть с ПМЖ, но он уже лет 20 здесь. Хотя в Киеве тусил в основном с иностранцами для поддержания уровня языка. Если не будет кардинальных улучшений, будем видеть ситуацию как в Прибалтике где забитые окна можно увидеть в центре городов. Пока ситуация почти критичная
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать
ну в австрии я не был, но был в германии. я вам скажу меня нужно нормально накачать чтоб я заимел интерес к местным "лошадям". так что в любой стране где был (португалия, испания, италия, германия) мальвины ну такие себе, на любителя (выпить).
Santehnik написав:Варшавский плюс в прошлый вторник вкинул в продажу .... Через 2 дня там закончились однокомнатные квартиры.
Это же формальность, для того, чтобы показать, что продажи былии цена была рыночной. Большую часть оформили на своих людей, внеся символический первый взнос. Далее будут торговать этими "фьючерсами" по переуступке за нал.
кому показать, последователь основателя теории 2х кошелок и борца с шаромыгами-сиськососателями???
Учите матчасть
Налоговый кодекс, раздел НДС
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 197.1.14. постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом. У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає: а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника; б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін,
14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. 14.1.219. ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
Таким образом, первая поставка жилья облагается НДС. Чтобы не начислять много НДС, первая поставка фиксируется по низкой цене. Эта низкая цена должна быть обычной в понимании налогового кодекса. Если будет проверка из налоговой, то ей говорят: Смотрите, всем желающим продавали по такой "низкой" цене, разобрали быстро, за 2 дня. Но это же не один покупатель был, которому дали по низкой цене в отличие от остальных, их много, потому цена обычная, рыночная. Это сейчас она кажется Вам низкой. Далее эти договора продаются по переуступке, где разница платится налом из рук в руки.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s