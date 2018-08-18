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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1686168716881689>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:36

  Оранжевый-хит сезона написав:доллар в пике ушёл... пипец

как думаешь, докуда упадет?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:36

  Чукча2 написав:
  Oak написав:Я уже начал думать, что натаха троллит - ни слова про мальвин и жарку.


Так жарит Натаха или Натаху?

Тихо, он самодостаточен)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:8 декабря местные выборы в киеве

а может и раньше?

Сегодняшнее заседание Киевского городского совета было очень коротким. Кворум так и не собрался и мэр Киева Виталий Кличко объявил, что соберет на встречу глав фракций Киевсовета, чтобы обговорить с ними досрочное прекращение полномочий этого органа.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:38

  zzzzzz написав:investorkiev

Киев красивый город, только с городскими властями полная ЖЖЖЖ

Городская электричка вообще разваливается.Я каждую неделю вижу объявление про отмену рейсов. Для сильно умных - городская электричка находится на балансе Киевпастранс

сегодня люди опять блокировали пути
https://www.facebook.com/watch/?v=653396098397377


сейчас скажут - рынок все выравняет ! есть спрос и предложение .
не всем дано ездить на железных конях ! пускай ходят пешком .
сами виноватые .

вот мне интересно - как будут все это оправдывать .
комментарии к видео будут хорошие
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:40

  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:investorkiev

Киев красивый город, только с городскими властями полная ЖЖЖЖ

Городская электричка вообще разваливается.Я каждую неделю вижу объявление про отмену рейсов. Для сильно умных - городская электричка находится на балансе Киевпастранс

сегодня люди опять блокировали пути
https://www.facebook.com/watch/?v=653396098397377


сейчас скажут - рынок все выравняет ! есть спрос и предложение .
не всем дано ездить на железных конях ! пускай ходят пешком .
сами виноватые .

вот мне интересно - как будут все это оправдывать .
комментарии к видео будут хорошие

Во всем виноваты понаехи :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:41

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:8 декабря местные выборы в киеве

а может и раньше?

Сегодняшнее заседание Киевского городского совета было очень коротким. Кворум так и не собрался и мэр Киева Виталий Кличко объявил, что соберет на встречу глав фракций Киевсовета, чтобы обговорить с ними досрочное прекращение полномочий этого органа.

Крысы забились по норам.
Каждый наколядовал за каденцию в Киевраде немало, никто не хочет попасть под пресс "обновленных" карающих органов первым.
В ответ на призыв Виталика "а давайте все вместе!" звучит из темных углов "а давай-ка ты сам, а мы посмотрим..."
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:55

  Serg-ik написав:Таким образом, первая поставка жилья облагается НДС. Чтобы не начислять много НДС, первая поставка фиксируется по низкой цене. Эта низкая цена должна быть обычной в понимании налогового кодекса. Если будет проверка из налоговой, то ей говорят: Смотрите, всем желающим продавали по такой "низкой" цене, разобрали быстро, за 2 дня. Но это же не один покупатель был, которому дали по низкой цене в отличие от остальных, их много, потому цена обычная, рыночная. Это сейчас она кажется Вам низкой.
Далее эти договора продаются по переуступке, где разница платится налом из рук в руки.


Это всё в теории или в реале?

Если в теории - то ниочём.

А если в реале - почему за последние несколько лет ничего себе не прикупили, раз вы такой знаток матчасти?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Это всё в теории или в реале?

у меня нет желания обходить всех застройщиков и узнавать схемы оплаты.
В реалиях
КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.
ЖК Женева, сдана года три назад.
Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.
Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги
Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:40

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-solomenskiy-getmana-vadima-ul-1v-15708092.html
какой влёт в баксах?
Продажа трёхкомнатной квартиры по улице Гетьмана Вадима 1-В. Соломенский район. Продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Місце мрії" ул. 4 этаж 25-этажного дома. Общая площадь 160 кв.м. Итальянские отделочные материалы, текстиль, мебель, сантехника. все входит в стоимость. В квартире никто не жил, в аренду не сдавалась, абсолютно новая и полностью меблированная, высококачественной итальянской мебелью, сделанной под заказ
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 12 вер, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:40

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Это всё в теории или в реале?

у меня нет желания обходить всех застройщиков и узнавать схемы оплаты.
В реалиях
КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.
ЖК Женева, сдана года три назад.
Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.
Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги
Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки


Мне всё равно куда идёт прибыль - речь не об этом.

Вопрос в другом - если вы такой прохаваный в этих делах, то почему до сих пор без своей хаты? Неужели нельзя было (зная всё изнутри) прикинуть свой план покупки квартиры? Я ответ вижу только один - своя квартира вам не нужна.

Можно писать всё что угодно, и сколько влезет - но в сухом остатке маємо те, що маємо, т.е. ничего.

Можете поделиться своим планом приобретения квартиры или оставите его при себе?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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