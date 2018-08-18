Додано: Чет 12 вер, 2019 12:08

galadriel написав: Это всё в теории или в реале? Это всё в теории или в реале?

у меня нет желания обходить всех застройщиков и узнавать схемы оплаты.В реалияхКАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.ЖК Женева, сдана года три назад.Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услугиЕсли Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки