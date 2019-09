Додано: Чет 12 вер, 2019 11:55

Serg-ik написав: Таким образом, первая поставка жилья облагается НДС. Чтобы не начислять много НДС, первая поставка фиксируется по низкой цене. Эта низкая цена должна быть обычной в понимании налогового кодекса. Если будет проверка из налоговой, то ей говорят: Смотрите, всем желающим продавали по такой "низкой" цене, разобрали быстро, за 2 дня. Но это же не один покупатель был, которому дали по низкой цене в отличие от остальных, их много, потому цена обычная, рыночная. Это сейчас она кажется Вам низкой.

Это всё в теории или в реале?



Если в теории - то ниочём.



