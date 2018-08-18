Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:8 декабря местные выборы в киеве
а может и раньше?
Сегодняшнее заседание Киевского городского совета было очень коротким. Кворум так и не собрался и мэр Киева Виталий Кличко объявил, что соберет на встречу глав фракций Киевсовета, чтобы обговорить с ними досрочное прекращение полномочий этого органа.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Оранжевый-хит сезона написав:8 декабря местные выборы в киеве
а может и раньше?
Сегодняшнее заседание Киевского городского совета было очень коротким. Кворум так и не собрался и мэр Киева Виталий Кличко объявил, что соберет на встречу глав фракций Киевсовета, чтобы обговорить с ними досрочное прекращение полномочий этого органа.
Крысы забились по норам. Каждый наколядовал за каденцию в Киевраде немало, никто не хочет попасть под пресс "обновленных" карающих органов первым. В ответ на призыв Виталика "а давайте все вместе!" звучит из темных углов "а давай-ка ты сам, а мы посмотрим..."
Serg-ik написав:Таким образом, первая поставка жилья облагается НДС. Чтобы не начислять много НДС, первая поставка фиксируется по низкой цене. Эта низкая цена должна быть обычной в понимании налогового кодекса. Если будет проверка из налоговой, то ей говорят: Смотрите, всем желающим продавали по такой "низкой" цене, разобрали быстро, за 2 дня. Но это же не один покупатель был, которому дали по низкой цене в отличие от остальных, их много, потому цена обычная, рыночная. Это сейчас она кажется Вам низкой. Далее эти договора продаются по переуступке, где разница платится налом из рук в руки.
Это всё в теории или в реале?
Если в теории - то ниочём.
А если в реале - почему за последние несколько лет ничего себе не прикупили, раз вы такой знаток матчасти?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
у меня нет желания обходить всех застройщиков и узнавать схемы оплаты. В реалиях КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно. ЖК Женева, сдана года три назад. Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу. Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Продажа трёхкомнатной квартиры по улице Гетьмана Вадима 1-В. Соломенский район. Продается трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Місце мрії" ул. 4 этаж 25-этажного дома. Общая площадь 160 кв.м. Итальянские отделочные материалы, текстиль, мебель, сантехника. все входит в стоимость. В квартире никто не жил, в аренду не сдавалась, абсолютно новая и полностью меблированная, высококачественной итальянской мебелью, сделанной под заказ
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 12 вер, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
у меня нет желания обходить всех застройщиков и узнавать схемы оплаты. В реалиях КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно. ЖК Женева, сдана года три назад. Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу. Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки
Мне всё равно куда идёт прибыль - речь не об этом.
Вопрос в другом - если вы такой прохаваный в этих делах, то почему до сих пор без своей хаты? Неужели нельзя было (зная всё изнутри) прикинуть свой план покупки квартиры? Я ответ вижу только один - своя квартира вам не нужна.
Можно писать всё что угодно, и сколько влезет - но в сухом остатке маємо те, що маємо, т.е. ничего.
Можете поделиться своим планом приобретения квартиры или оставите его при себе?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.