пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шо не придумаєш, коли не дають:-)
По темі. На королівській монтують зелений тин. Мабуть будуть робити вигляд що тре косити траву.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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