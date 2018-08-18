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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1686168716881689

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Можете поделиться своим планом приобретения квартиры

пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать

ну в австрии я не был, но был в германии. я вам скажу меня нужно нормально накачать чтоб я заимел интерес к местным "лошадям". так что в любой стране где был (португалия, испания, италия, германия) мальвины ну такие себе, на любителя (выпить).
Шо не придумаєш, коли не дають:-)


По темі. На королівській монтують зелений тин. Мабуть будуть робити вигляд що тре косити траву.


Всім процвітання!
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