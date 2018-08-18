Додано: Чет 12 вер, 2019 13:48

Serg-ik написав: КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.

ЖК Женева, сдана года три назад.

Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.

Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги

Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.ЖК Женева, сдана года три назад.Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услугиЕсли Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки

Опять не тоВсе эти оплаты "мимо кассы" - да, это тупое воровство. Но НДС тут не при чем!Теперь про ФФС. Вы опять ошибаетесь. ФФС - не юридическое лицо. ФФС создается в рамках управляющей компании, имеет отдельный счет, отдельный баланс, но не является юридическим лицом. У управляющей компании может быть создано несколько таких ФФС - под каждый объект строительства отдельный. Но все они не юрлица.Соответственно, при покупке квартиры через ФФС - первая поставка идет не на ФФС, а сразу непосредственно покупателю! ФФС выступает "транзитером" денег от покупателя Генподрядчику. И на себя объект не берет! Но опять же НДС тут не при чем.Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!