RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Можете поделиться своим планом приобретения квартиры

пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать

ну в австрии я не был, но был в германии. я вам скажу меня нужно нормально накачать чтоб я заимел интерес к местным "лошадям". так что в любой стране где был (португалия, испания, италия, германия) мальвины ну такие себе, на любителя (выпить).
Шо не придумаєш, коли не дають:-)


По темі. На королівській монтують зелений тин. Мабуть будуть робити вигляд що тре косити траву.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14671
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:33

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Кстати минчанки очень ничего и дающие нашим, в отличае от тех же австриек, где с@кса вам не видать

ну в австрии я не был, но был в германии. я вам скажу меня нужно нормально накачать чтоб я заимел интерес к местным "лошадям". так что в любой стране где был (португалия, испания, италия, германия) мальвины ну такие себе, на любителя (выпить).
они о вас приблизительно так же думают. На моей памяти только один украинец женился на испанке, остальные обычно довольствуются рускоязычными мигрантами. Девчонкам проще, выглядят на фоне местных супермоделями,
. А вот появиться на тусовке в Австрии с украинцем, это приблизительно как Украине появится с габонцем
Востаннє редагувалось hume в Чет 12 вер, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20124
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:37

  Serg-ik написав:Таким образом, первая поставка жилья облагается НДС. Чтобы не начислять много НДС, первая поставка фиксируется по низкой цене. Эта низкая цена должна быть обычной в понимании налогового кодекса. Если будет проверка из налоговой, то ей говорят: Смотрите, всем желающим продавали по такой "низкой" цене, разобрали быстро, за 2 дня. Но это же не один покупатель был, которому дали по низкой цене в отличие от остальных, их много, потому цена обычная, рыночная. Это сейчас она кажется Вам низкой.
Далее эти договора продаются по переуступке, где разница платится налом из рук в руки.


Вы меня простите за прямоту, но Вы не в теме. Объясню про первую поставку и НДС. Как человек, занимавшийся финансами в девелоперской компании.
Речь идет о взаимоотношениях Генподрядчика и Заказчика! Получая деньги от Заказчика строительства, у Генподрядчика возникают обязательства по НДС, которые он частично перекрывает налоговым кредитом, когда приобретает с НДС песок-бетон-оборудование и прочие стройматериалы для строительства. ВСЕ! Речь только об этом!
Покупатель и продажа ему квартиры тут вообще не при чем!
Dimar
 
Повідомлень: 891
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:38

  Прохожий написав:2 серж-ИК, ваш шанс!

Хэппи хауз
"Для родителей двоих детей цена будет зафиксирована до завершения строительства, первый взнос 30%"
https://minfin.com.ua/realty/articles/a ... sentyabre/

Возня с котлованом там началась в августе 2018 или ранее. Так на стадии котлована всё и есть целый год. Заявленный ввод-4 кв. 2020. Думаете они за 13-16 месяцев сделают дом? Сомневаюсь.
Это Вы имеете несколько котлет и можете их разбросать. Если б я рисковал, то вложил бы в ЖК Багговутовский за 65 000 трёхи были.
Акция как бы привлекательна, но при цене от 2 200 000 за трёху и первом взносе 30% можно выиграть 7 тыс у.е. если курс с нынешних 24,8 дойдёт до 28. Много.
место-компромиссное как для семьи.

PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Речь идет о взаимоотношениях Генподрядчика и Заказчика!

Генподрядчик что поставляет заказчику? Выполенные СМР или "житло"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:48

Это ж сколько денег могло попасть на КРЖН. НО не судьба
на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/video_news/314800 ... nopleyi_na

Там, де гори й полонини,
Де стрімкі потоки й ріки,
Де смерічок, ген, розмай,
Ллється пісня на просторі,
Вільна, сильна, наче море,
Про мій милий рідний край.

Приспів:
І у синю даль
Понад горами лине пісня ця, –
Про чудовий край,
Чарівний край Черемоша й Прута.
Край, мій рідний край,
Пісенний край завзяття і труда,
Ти – моя любов,
Ти рідна матінко, моя земля!

Завітайте в Прикарпаття,
Завітайте, люди добрі,
Завше будуть раді вам.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:48

  Serg-ik написав:КАН, Файна таун. Первая поставка жилья идёт на ФФС, потом ФФС поставляет покупателю. При поставке с ФФС на покупателя идёт наценка без НДС. Как вариант рассматривал-купить с НДС, НДС возместить, но они не продают юрлицам!!! а без НДС Юрлицам и не интересно.
ЖК Женева, сдана года три назад.
Квартиру предлагали купить так: 11 тыс за метр-оплата за покупку целевых облигаций, остальное -налом на руки продавцу.
Года три назад читал на Форуме Домика, что при оплате за Элизиум просили 8000 грн на счёт застройщика, 16000 за счёт физлица-предпринимателя за консультационные услуги
Если Вы думаете, что прибыль не идёт мимо официальной кассы, посмотрите финотчётность КГС 36 млн прибыли на 2 миллиарда выручки


Опять не то :)
Все эти оплаты "мимо кассы" - да, это тупое воровство. Но НДС тут не при чем!

Теперь про ФФС. Вы опять ошибаетесь. ФФС - не юридическое лицо. ФФС создается в рамках управляющей компании, имеет отдельный счет, отдельный баланс, но не является юридическим лицом. У управляющей компании может быть создано несколько таких ФФС - под каждый объект строительства отдельный. Но все они не юрлица.
Соответственно, при покупке квартиры через ФФС - первая поставка идет не на ФФС, а сразу непосредственно покупателю! ФФС выступает "транзитером" денег от покупателя Генподрядчику. И на себя объект не берет! Но опять же НДС тут не при чем.

Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!
Dimar
 
Повідомлень: 891
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:52

з волютной вєткі о впливє продажі змлі на КРЖН

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4745290#p4745290

Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 949 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1687168816891690>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Oak, Карем і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1625, 1626, 1627
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16269 2565650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 14:38
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7456
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16400)
12.09.2019 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.