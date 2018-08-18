пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пошел на просмотр того, что в пределах бюджета, поторговался.Выторговал или нет-ударил по рукам, пошёл к нотариусу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шо не придумаєш, коли не дають:-)
По темі. На королівській монтують зелений тин. Мабуть будуть робити вигляд що тре косити траву.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:33
они о вас приблизительно так же думают. На моей памяти только один украинец женился на испанке, остальные обычно довольствуются рускоязычными мигрантами. Девчонкам проще, выглядят на фоне местных супермоделями,
. А вот появиться на тусовке в Австрии с украинцем, это приблизительно как Украине появится с габонцем
Востаннє редагувалось hume в Чет 12 вер, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:37
Вы меня простите за прямоту, но Вы не в теме. Объясню про первую поставку и НДС. Как человек, занимавшийся финансами в девелоперской компании.
Речь идет о взаимоотношениях Генподрядчика и Заказчика! Получая деньги от Заказчика строительства, у Генподрядчика возникают обязательства по НДС, которые он частично перекрывает налоговым кредитом, когда приобретает с НДС песок-бетон-оборудование и прочие стройматериалы для строительства. ВСЕ! Речь только об этом!
Покупатель и продажа ему квартиры тут вообще не при чем!
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:38
Возня с котлованом там началась в августе 2018 или ранее. Так на стадии котлована всё и есть целый год. Заявленный ввод-4 кв. 2020. Думаете они за 13-16 месяцев сделают дом? Сомневаюсь.
Это Вы имеете несколько котлет и можете их разбросать. Если б я рисковал, то вложил бы в ЖК Багговутовский за 65 000 трёхи были.
Акция как бы привлекательна, но при цене от 2 200 000 за трёху и первом взносе 30% можно выиграть 7 тыс у.е. если курс с нынешних 24,8 дойдёт до 28. Много.
место-компромиссное как для семьи.
PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Генподрядчик что поставляет заказчику? Выполенные СМР или "житло"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:48
Это ж сколько денег могло попасть на КРЖН. НО не судьба
на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Там, де гори й полонини,
Де стрімкі потоки й ріки,
Де смерічок, ген, розмай,
Ллється пісня на просторі,
Вільна, сильна, наче море,
Про мій милий рідний край.
Приспів:
І у синю даль
Понад горами лине пісня ця, –
Про чудовий край,
Чарівний край Черемоша й Прута.
Край, мій рідний край,
Пісенний край завзяття і труда,
Ти – моя любов,
Ти рідна матінко, моя земля!
Завітайте в Прикарпаття,
Завітайте, люди добрі,
Завше будуть раді вам.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:48
Опять не то
Все эти оплаты "мимо кассы" - да, это тупое воровство. Но НДС тут не при чем!
Теперь про ФФС. Вы опять ошибаетесь. ФФС - не юридическое лицо. ФФС создается в рамках управляющей компании, имеет отдельный счет, отдельный баланс, но не является юридическим лицом. У управляющей компании может быть создано несколько таких ФФС - под каждый объект строительства отдельный. Но все они не юрлица.
Соответственно, при покупке квартиры через ФФС - первая поставка идет не на ФФС, а сразу непосредственно покупателю! ФФС выступает "транзитером" денег от покупателя Генподрядчику. И на себя объект не берет! Но опять же НДС тут не при чем.
Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:52
з волютной вєткі о впливє продажі змлі на КРЖН
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4745290#p4745290
Гипотетически у меня паи =10 га. Аренда приносит 10 000грн год. Продав по 2..3...тыс евро га, я могу (гипотетически) приобрести гостинку в Киеве и сдать ее за 80 000грн\год. Мне кажется (перекрестился), что продажи земли не хотят арендаторы (скорей всего я ошибаюсь).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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