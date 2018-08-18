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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
antey1969 написав: investorkiev написав:
Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.
Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.
Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.
Минуточку!
Вернулся Флай из Польши.
Правда, судя по его ремонту, он там попрошайничеством и собирательством занимался.
скажімо так, освоюю прохфесію слюсара-сантехніка-електрика-плиточника...тренірірююься на цокалі...
за 17 місяців "чистий дохід від економії на оренді кімнати з холодильником на оКРЖН" (тобто економія оренди мінус витрати на ремонт, мебель і побутову техніку) 7.3% річних у вічнозелених
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 вер, 2019 14:14, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:02
Serg-ik написав: Dimar написав:
Речь идет о взаимоотношениях Генподрядчика и Заказчика!
Генподрядчик что поставляет заказчику? Выполенные СМР или "житло"?
На этапе строительства они подписывают так называемые процентовки. Т.е. выполненные строительно-монтажные работы. А после окончания строительства они превращаются в жилье, которое по акту передается инвестору/покупателю - все зависит от схемы продажи.
При схемах с инвестиционными или предварительными договорами, например, первая поставка инвестору (заказчику) - не конечному покупателю, который потом оформляет куплю-продажу физику с уплатой ПФУ. Схема с ФФС - оформляется акт сразу на конечного покупателя. Экономия на ПФУ как минимум.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:21
Оранжевый-хит сезона написав:
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:22
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:25
Dimar написав:
Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!
Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору
??
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:26
Карем написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза
Летом 2008 выпрыгнув из недвиги.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:33
Serg-ik написав: Dimar написав:
Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!
Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору
??
Серж, не издевайтесь, человек же в девелоперской компании работал ))
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