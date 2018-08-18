investorkiev написав:

Возможно и едут, я не владею вопросом, сейчас вот заинтересовался, почитаю, поспрашиваю.Но посмотрите на наш любимый Киев. Даже на примере Киева. Мы видим как люди уезжают (реус, Понаех, Хомякоид). Мы видим как выводятся деньги (например ПерПох купил помнится квартиру в Италии. Понаех рассматривает все что угодно, но не Киев (Питер, Техас). Акурт купил уже вторую квартиру в Турции. Трололо вывел бабло и купил акции теслы.Но мы не видим обратных процессов - никто не пишет что «продал квартиру в Варшаве и купил 2 в Киеве), нет новых зарегистрированных форумчан-иностранцев, переехавших жить в Киев изза границы. Понимаете, о чем я? Процессы идут, к сожалению, в одну сторону, это меня, как инвестора КРЖН пугает.