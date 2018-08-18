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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж, это откаты за квартиры?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:21

На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.

Когда я в 16-ом звонил туда, мне озвучивали 26000 за метр на хороших этажах с видом. Потом люди отписывались тут, что можно было взять за 23000.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:33

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.

Когда я в 16-ом звонил туда, мне озвучивали 26000 за метр на хороших этажах с видом. Потом люди отписывались тут, что можно было взять за 23000.

2200 на Воздухофлотском - какая-то бредовая цена. Пусть даже с супер-ремонтом (хотя его там быть не должно).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:42

  Карем написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?

Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.

кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза

тут все по 64 выходили с бакса так что сдрысни лузер отсюда
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45

  Serg-ik написав:
  Dimar написав:Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!

Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору :???

Генподрядчик выполняет заказчику СМР по возведению объекта строительства. В момент окончания строительства после прохождения всех процедур и подписания актов приема-передачи построенные объекты (квартиры) передаются Заказчику. Это и есть первая поставка.
Если Заказчиком выступала КУА с созданием ФФС (а не просто какое-то обычное юрлицо как инвестор), и в фонд в процессе строительства привлекла деньги физлиц на строительство квартир, то акты приема-передачи квартир подписываются напрямую между Генподрядчиком и Покупателем. Это тоже первая поставка.
Что не ясно?

ЗЫ. Разговор начался вообще с вопроса об НДС. Я пояснил - налоговые обязы возникают у Генподрядчика при получении денег. Об этом речь идет в вопросе "первой поставки"! И уже потом я обратил внимание, что при схеме с ФФС фонд на себя готовые объекты не берет, как Вы ошибочно утверждали, а они сразу передаются от Генподрядчика к конечному покупателю.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:47

  Serg-ik написав:
  Dimar написав:А после окончания строительства они превращаются в жилье, которое по акту передается инвестору/покупателю - все зависит от схемы продажи.

Кто этот "Превращатор"?


Акт прийому-передачі закінченого об'єкту будівництва.
Якось так.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пора мне переходить на работу в VW (то о чем я писал Троллоло несколько дней тому и даже про задранную цену акций компании не забыли упомянуть): https://news.finance.ua/ru/news/-/45619 ... upit-tesla
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:08

  Карем написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?

Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.

кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза

як хто? - адназначно респект00
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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