Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45

Serg-ik написав: Dimar написав: Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все! Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!

Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору ?? Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору??

Генподрядчик выполняет заказчику СМР по возведению объекта строительства. В момент окончания строительства после прохождения всех процедур и подписания актов приема-передачи построенные объекты (квартиры) передаются Заказчику. Это и есть первая поставка.Если Заказчиком выступала КУА с созданием ФФС (а не просто какое-то обычное юрлицо как инвестор), и в фонд в процессе строительства привлекла деньги физлиц на строительство квартир, то акты приема-передачи квартир подписываются напрямую между Генподрядчиком и Покупателем. Это тоже первая поставка.Что не ясно?ЗЫ. Разговор начался вообще с вопроса об НДС. Я пояснил - налоговые обязы возникают у Генподрядчика при получении денег. Об этом речь идет в вопросе "первой поставки"! И уже потом я обратил внимание, что при схеме с ФФС фонд на себя готовые объекты не берет, как Вы ошибочно утверждали, а они сразу передаются от Генподрядчика к конечному покупателю.