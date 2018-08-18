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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:19
Оранж, это откаты за квартиры?
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Карем
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:21
На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.
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airmax78
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31
Serg-ik написав:
PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.
Когда я в 16-ом звонил туда, мне озвучивали 26000 за метр на хороших этажах с видом. Потом люди отписывались тут, что можно было взять за 23000.
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Vlad442
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:33
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
PS/ Воздухофлотский по 2200 за метр в однухах с ремонтом.
Когда я в 16-ом звонил туда, мне озвучивали 26000 за метр на хороших этажах с видом. Потом люди отписывались тут, что можно было взять за 23000.
2200 на Воздухофлотском - какая-то бредовая цена. Пусть даже с супер-ремонтом (хотя его там быть не должно).
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airmax78
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:42
Карем написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза
тут все по 64 выходили с бакса так что сдрысни лузер отсюда
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45
Serg-ik написав: Dimar написав:
Еще раз. НДС при первой поставке относится к Генподрядчику, который обязан показать налоговые обязательства по НДС! Все!
Еще раз спрашиваю: Генподрядчик поставляет Заказчику "житло" или строительно-монтажные работы по договору
??
Генподрядчик выполняет заказчику СМР по возведению объекта строительства. В момент окончания строительства после прохождения всех процедур и подписания актов приема-передачи построенные объекты (квартиры) передаются Заказчику. Это и есть первая поставка.
Если Заказчиком выступала КУА с созданием ФФС (а не просто какое-то обычное юрлицо как инвестор), и в фонд в процессе строительства привлекла деньги физлиц на строительство квартир, то акты приема-передачи квартир подписываются напрямую между Генподрядчиком и Покупателем. Это тоже первая поставка.
Что не ясно?
ЗЫ. Разговор начался вообще с вопроса об НДС. Я пояснил - налоговые обязы возникают у Генподрядчика при получении денег. Об этом речь идет в вопросе "первой поставки"! И уже потом я обратил внимание, что при схеме с ФФС фонд на себя готовые объекты не берет, как Вы ошибочно утверждали, а они сразу передаются от Генподрядчика к конечному покупателю.
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Dimar
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:47
Serg-ik написав: Dimar написав:
А после окончания строительства они превращаются в жилье, которое по акту передается инвестору/покупателю - все зависит от схемы продажи.
Кто этот "Превращатор"?
Акт прийому-передачі закінченого об'єкту будівництва.
Якось так.
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Dimar
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:51
Пора мне переходить на работу в VW (то о чем я писал Троллоло несколько дней тому и даже про задранную цену акций компании не забыли упомянуть): https://news.finance.ua/ru/news/-/45619 ... upit-tesla
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airmax78
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