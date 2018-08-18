пари принимаешь по Медовому, балабол....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:15
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:16
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17
Если у человека чутье - то оно на всё. Вовремя баксы купить, вовремя баксы продать, вовремя однухи в ЦП купить. Вовремя однухи в ЦП продать. Вовремя в ОВГЗ войти. Вовремя из ОВГЗ выйти. Я теперь тупо копирую Респекта. Вот, вышел из прелести. А что дальше делать - не знаю. Жду сигнала от Респекта.
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:21
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:25
тре скупать бакси ... а з НР землю...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зайдите на Лун, посмотрите
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:35
Serg-ik
Кстати, Вы там вроде говорили, что хотели купить квартиру на юрлицо и вернуть НДС.
Не выйдет. Попробую объяснить.
Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).
Вариант 2. Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).
На эту тему в свое время были довольно серьезные профессиональные дискуссии. Читал такую точку зрения, что Договор участия в ФФС является с одной стороны договором управления активами, а с другой стороны договором комиссии и необходим механизм "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю, но тут дырка в законодательстве. Впрочем, она особо никого не волнует, т.к. последующие продажи жилой недвижимости НДС не облагаются, получить возмещение НДС профессиональным девелоперам невозможно, то все затраты просто ставятся в себестоимость и вуаля.
И весь законодательный сыр-бор с "первой поставкой" в результате сводится только лишь к тому, что Генподрядчик обязан взять на себя налоговые обязательства с полученных сумм, что вполне логично, т.к. он имеет большое количество затрат с НДС на материалы, оборудование и т.д.
С чего и начался этот длинный диалог
ЗЫ. Что-то я глубоко уже зарылся.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:05
Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Украина наконец-то выполнила условия для получения второго транша кредита stand-by в объеме 1.2 млрд. долларов, запланированного на весну 2019 года. В принципе, уже и на осенний третий транш наработано. Да и макрофинансовая помощь ЕС открывается.
Так что ждем первый транш по новой программе EFF уже в этом году, а с ним и финансирование от других МФО.
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