Додано: Чет 12 вер, 2019 16:35

Кстати, Вы там вроде говорили, что хотели купить квартиру на юрлицо и вернуть НДС.Не выйдет. Попробую объяснить.Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбуДальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).Вариант 2. Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).На эту тему в свое время были довольно серьезные профессиональные дискуссии. Читал такую точку зрения, что Договор участия в ФФС является с одной стороны договором управления активами, а с другой стороны договором комиссии и необходим механизм "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю, но тут дырка в законодательстве. Впрочем, она особо никого не волнует, т.к. последующие продажи жилой недвижимости НДС не облагаются, получить возмещение НДС профессиональным девелоперам невозможно, то все затраты просто ставятся в себестоимость и вуаля.И весь законодательный сыр-бор с "первой поставкой" в результате сводитсяк тому, что Генподрядчик обязан взять на себя налоговые обязательства с полученных сумм, что вполне логично, т.к. он имеет большое количество затрат с НДС на материалы, оборудование и т.д.С чего и начался этот длинный диалогЗЫ. Что-то я глубоко уже зарылся.