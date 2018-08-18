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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:15

  airmax78 написав:На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.

пари принимаешь по Медовому, балабол....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:16

  Карем написав:Оранж, это откаты за квартиры?

респектушка, вернулся!!!! :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17

  flyman написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.

кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза

як хто? - адназначно респект00

Если у человека чутье - то оно на всё. Вовремя баксы купить, вовремя баксы продать, вовремя однухи в ЦП купить. Вовремя однухи в ЦП продать. Вовремя в ОВГЗ войти. Вовремя из ОВГЗ выйти. Я теперь тупо копирую Респекта. Вот, вышел из прелести. А что дальше делать - не знаю. Жду сигнала от Респекта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?


не надо, пожалей рынок такими обьемами

ну я же не такой алигарх как ты... сколько есть...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.

пари принимаешь по Медовому, балабол....

Боюсь. Пари нечестное. Это как-будто взрослый отбирает у ребенка конфету. Кто я против Вас, человека создавшего Оранж?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:25

  airmax78 написав:Если у человека чутье - то оно на всё. Вовремя баксы купить, вовремя баксы продать, вовремя однухи в ЦП купить. Вовремя однухи в ЦП продать. Вовремя в ОВГЗ войти. Вовремя из ОВГЗ выйти. Я теперь тупо копирую Респекта. Вот, вышел из прелести. А что дальше делать - не знаю. Жду сигнала от Респекта.

тре скупать бакси ... а з НР землю...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пусть даже с супер-ремонтом (хотя его там быть не должно).
Зайдите на Лун, посмотрите
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:35

Serg-ik

Кстати, Вы там вроде говорили, что хотели купить квартиру на юрлицо и вернуть НДС.
Не выйдет. Попробую объяснить.

Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу :) Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).

Вариант 2. Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).

На эту тему в свое время были довольно серьезные профессиональные дискуссии. Читал такую точку зрения, что Договор участия в ФФС является с одной стороны договором управления активами, а с другой стороны договором комиссии и необходим механизм "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю, но тут дырка в законодательстве. Впрочем, она особо никого не волнует, т.к. последующие продажи жилой недвижимости НДС не облагаются, получить возмещение НДС профессиональным девелоперам невозможно, то все затраты просто ставятся в себестоимость и вуаля.

И весь законодательный сыр-бор с "первой поставкой" в результате сводится только лишь к тому, что Генподрядчик обязан взять на себя налоговые обязательства с полученных сумм, что вполне логично, т.к. он имеет большое количество затрат с НДС на материалы, оборудование и т.д.
С чего и начался этот длинный диалог :)

ЗЫ. Что-то я глубоко уже зарылся. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:Оранж, это откаты за квартиры?

респектушка, вернулся!!!! :)

Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украина наконец-то выполнила условия для получения второго транша кредита stand-by в объеме 1.2 млрд. долларов, запланированного на весну 2019 года. В принципе, уже и на осенний третий транш наработано. Да и макрофинансовая помощь ЕС открывается.

Так что ждем первый транш по новой программе EFF уже в этом году, а с ним и финансирование от других МФО.
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