Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:05
Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Украина наконец-то выполнила условия для получения второго транша кредита stand-by в объеме 1.2 млрд. долларов, запланированного на весну 2019 года. В принципе, уже и на осенний третий транш наработано. Да и макрофинансовая помощь ЕС открывается.
Так что ждем первый транш по новой программе EFF уже в этом году, а с ним и финансирование от других МФО.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:20
Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций
Живите своим умом!
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