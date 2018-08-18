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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:Оранж, это откаты за квартиры?

респектушка, вернулся!!!! :)

Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украина наконец-то выполнила условия для получения второго транша кредита stand-by в объеме 1.2 млрд. долларов, запланированного на весну 2019 года. В принципе, уже и на осенний третий транш наработано. Да и макрофинансовая помощь ЕС открывается.

Так что ждем первый транш по новой программе EFF уже в этом году, а с ним и финансирование от других МФО.
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Карем
 
Повідомлень: 54
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:20

Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций
Живите своим умом!
zzzzzz
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