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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:20
Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:41
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.
пари принимаешь по Медовому, балабол....
Боюсь. Пари нечестное. Это как-будто взрослый отбирает у ребенка конфету. Кто я против Вас, человека создавшего Оранж?
Максик, простой же спор. Я говорю что покупать Медовый сейчас выгодно, ты говоришь что нет. Давай забиваемся на виски на год.
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Оранжевый-хит сезона
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