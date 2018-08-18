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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 228
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:20

Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:41

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.

пари принимаешь по Медовому, балабол....

Боюсь. Пари нечестное. Это как-будто взрослый отбирает у ребенка конфету. Кто я против Вас, человека создавшего Оранж?

Максик, простой же спор. Я говорю что покупать Медовый сейчас выгодно, ты говоришь что нет. Давай забиваемся на виски на год.
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 1689169016911692
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