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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17
flyman написав: Карем написав: airmax78 написав:
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза
як хто? - адназначно респект00
Если у человека чутье - то оно на всё. Вовремя баксы купить, вовремя баксы продать, вовремя однухи в ЦП купить. Вовремя однухи в ЦП продать. Вовремя в ОВГЗ войти. Вовремя из ОВГЗ выйти. Я теперь тупо копирую Респекта. Вот, вышел из прелести. А что дальше делать - не знаю. Жду сигнала от Респекта.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
привалило трохи гривны, как думаете покупать 500 баксов или уже пох...?
не надо, пожалей рынок такими обьемами
ну я же не такой алигарх как ты... сколько есть...
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:21
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.
пари принимаешь по Медовому, балабол....
Боюсь. Пари нечестное. Это как-будто взрослый отбирает у ребенка конфету. Кто я против Вас, человека создавшего Оранж?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:25
airmax78 написав:
Если у человека чутье - то оно на всё. Вовремя баксы купить, вовремя баксы продать, вовремя однухи в ЦП купить. Вовремя однухи в ЦП продать. Вовремя в ОВГЗ войти. Вовремя из ОВГЗ выйти. Я теперь тупо копирую Респекта. Вот, вышел из прелести. А что дальше делать - не знаю. Жду сигнала от Респекта.
тре скупать бакси ... а з НР землю...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26
airmax78 написав:
Пусть даже с супер-ремонтом (хотя его там быть не должно).
Зайдите на Лун, посмотрите
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:35
Serg-ik
Кстати, Вы там вроде говорили, что хотели купить квартиру на юрлицо и вернуть НДС.
Не выйдет. Попробую объяснить.
Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу
Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).
Вариант 2. Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).
На эту тему в свое время были довольно серьезные профессиональные дискуссии. Читал такую точку зрения, что Договор участия в ФФС является с одной стороны договором управления активами, а с другой стороны договором комиссии и необходим механизм "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю, но тут дырка в законодательстве. Впрочем, она особо никого не волнует, т.к. последующие продажи жилой недвижимости НДС не облагаются, получить возмещение НДС профессиональным девелоперам невозможно, то все затраты просто ставятся в себестоимость и вуаля.
И весь законодательный сыр-бор с "первой поставкой" в результате сводится только лишь
к тому, что Генподрядчик обязан взять на себя налоговые обязательства с полученных сумм, что вполне логично, т.к. он имеет большое количество затрат с НДС на материалы, оборудование и т.д.
С чего и начался этот длинный диалог
ЗЫ. Что-то я глубоко уже зарылся.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:05
Оранжевый-хит сезона написав: Карем написав:
Оранж, это откаты за квартиры?
респектушка, вернулся!!!!
Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:08
Украина наконец-то выполнила условия для получения второго транша кредита stand-by в объеме 1.2 млрд. долларов, запланированного на весну 2019 года. В принципе, уже и на осенний третий транш наработано. Да и макрофинансовая помощь ЕС открывается.
Так что ждем первый транш по новой программе EFF уже в этом году, а с ним и финансирование от других МФО.
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Карем
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:41
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
На ветке царит обстановка нервозности. И я могу понять почему.
пари принимаешь по Медовому, балабол....
Боюсь. Пари нечестное. Это как-будто взрослый отбирает у ребенка конфету. Кто я против Вас, человека создавшего Оранж?
Максик, простой же спор. Я говорю что покупать Медовый сейчас выгодно, ты говоришь что нет. Давай забиваемся на виски на год.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:42
hume написав: Карем написав: airmax78 написав:
Доллар в Украине стремительно девальвирует. Мусорная валюта.
кто вышел с бакса по 38 и вложился в грн овгз увеличил свой капитал в 4 раза
Летом 2008 выпрыгнув из недвиги.
Мечтать полезно
Потом сдав в декабре 2008го баксы Па9,5 и забросил на гривнедепо
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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