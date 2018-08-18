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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169016911692169316941695>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 229
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:48

  Карем написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:Оранж, это откаты за квартиры?

респектушка, вернулся!!!! :)

Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже

не... я за школу плачу за двоих по 225 гривен в месяц итого 450 гривен и за старшего за универ плачу 29 000 гривен в год
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:58

Сегодня состоялся аукцион по продаже еще одной квартирки в Кристал парк.

Квартирка 47,1 кв.м. ушла - 1,873 млн.грн
По сегодняшнему курсу это 1603 доллара за метр

П.С. 6 этаж, вид на киностудию

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-16-000044-b
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 12 вер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:респектушка, вернулся!!!! :)

Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже

не... я за школу плачу за двоих по 225 гривен в месяц итого 450 гривен и за старшего за универ плачу 29 000 гривен в год
Со школой недорого. Коллега платит 13000 в мес
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:07

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:Соскучился? Как твои 3 детей?
У нас тут школа подорожала, по факту плачу 25к уже

не... я за школу плачу за двоих по 225 гривен в месяц итого 450 гривен и за старшего за универ плачу 29 000 гривен в год
Со школой недорого. Коллега платит 13000 в мес

это 50% как для многодетных, и непрестижная школа №241 в кругах понаехов известная как "Суперэлитный лицей Голосеевский" :)
ну и универ шевченко лоховской это не краков и не варшава
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Не выйдет. Попробую объяснить.

Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу :) Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).

Вон оно как?
Генподрядчик значит выписывет налоговую накладную , в которой так и написано
Квартира 1 шт 2000 000 грн
квартира 1 шт 2 500 000 грн
и всё потому, что в договоре между заказчиком и Генподрядчиком написано "Поставка квартир". Там именно так написано?
Очень хочется, чтоб к Вашему Заказчик пришла налоговая инспекция.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:08

  zzzzzz написав:Сегодня состоялся аукцион по продаже еще одной квартирки в Кристал парк.

Квартирка 47,1 кв.м. ушла - 1,873 млн.грн
По сегодняшнему курсу это 1603 доллара за метр

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-16-000044-b

Какие дополнительные расходы? НДС + услуги биржи?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:универ шевченко лоховской

платиш 29кгрн за лоховской универ?
зачем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).

Может быть. Но у КАНа иная схема.
Читай ТеЗображення

Здесь написано, что ФФС на себя оформляет объект в собственность, а потом передает её Доверителю
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 12 вер, 2019 18:25, всього редагувалось 2 разів.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:15

Richi около +5%, НДС -нет
Живите своим умом!
zzzzzz
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