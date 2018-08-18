Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).
Вон оно как? Генподрядчик значит выписывет налоговую накладную , в которой так и написано Квартира 1 шт 2000 000 грн квартира 1 шт 2 500 000 грн и всё потому, что в договоре между заказчиком и Генподрядчиком написано "Поставка квартир". Там именно так написано? Очень хочется, чтоб к Вашему Заказчик пришла налоговая инспекция.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Dimar написав:Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).
Может быть. Но у КАНа иная схема. Читай Те
Здесь написано, что ФФС на себя оформляет объект в собственность, а потом передает её Доверителю
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 12 вер, 2019 18:25, всього редагувалось 2 разів.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s