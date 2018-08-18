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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:18
Оранжевый-хит сезона написав:
а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Ага, так вот зачем Трибека в Минск подался. Экономит)))
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antey1969
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:18
Цена все ближе подбирается к рынку. Как-то не очень интересно уже.
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airmax78
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:21
Ваг облажался со своим массовым електровозыком. Тесла вчера +5% . А купить то могут, конечно. Но цена будет выше нынешней) вспомните через два года, что я вам советовал купить и заплачьте
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:24
Dimar написав:
На эту тему в свое время были довольно серьезные профессиональные дискуссии. Читал такую точку зрения, что Договор участия в ФФС является с одной стороны договором управления активами, а с другой стороны договором комиссии и необходим механизм "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю, но тут дырка в законодательстве. Впрочем, она особо никого не волнует, т.к. последующие продажи жилой недвижимости НДС не облагаются, получить возмещение НДС профессиональным девелоперам невозможно, то все затраты просто ставятся в себестоимость и вуаля.
Похоже, что дырка в знаниях или в голове у тех, кто дискутировал
В налоговом кодексе давно есть норма, что передача денег или товара по договору комиссии или поручения является объектом налогообложения по первому событию. Потому никакой "прямой" передачи налоговой накладной от Генподрядчика Доверителю быть не может, между ними стоит ФФС (Заказчик). Кроме того, НДС -часть стоимости товара. Куда товар-туда и НДС
Похоже, что Вы были девелопером до 2011 года. А Кодекс налоговый не чтите и не читаете. Кто не чтит Налоговый, тем интересуется Уголовный
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 12 вер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:25
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
универ шевченко лоховской
платиш 29кгрн за лоховской универ?
зачем?
это в год, в польше столько было бы в месяц
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:30
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Ага, так вот зачем Трибека в Минск подался. Экономит)))
А по чем в Минске? Где посмотреть можно?
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investorkiev
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:30
Оранжевый-хит сезона написав:
а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Это с НДС или без? НН выписывают?
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Vadim V
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:33
Оранжевый-хит сезона написав:
это в год, в польше столько было бы в месяц
У меня у знакомого дочка учится в Польше, не помню подробностей, в Кракове. Платили 4000$/год. Потом пошла пушка среди наших студентов - можно просить скидку.
Он приехал, написал в деканате заявление, что мол мы из Украины, бедная страна, война и все такое, ему сразу дали скидку 50%.
Но Польша ИМХО фиговый вариант. Нужно или в МГУ/Бауманку ребенка толкать, или в Германию (но нужно знать немецкий), тогда есть перспектива. Ну или в США/Канаду, но это сложнее и дороже, особенно США
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:36
Vadim V написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Это с НДС или без? НН выписывают?
Это бытовые услуги населению, 1 и 2 группа ФЛП, не могут быть плательщиками НДС
291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Но если выручка зашкаливает, то можно перейти на третью группу с уплатой НДС и 3% налога с оборота
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 12 вер, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:37
trololo написав:
Ваг облажался со своим массовым електровозыком. Тесла вчера +5% . А купить то могут, конечно. Но цена будет выше нынешней) вспомните через два года, что я вам советовал купить и заплачьте
Да ну нафиг. Я люблю Теслу. Но очередной квартальный отчет и акции сделают -10%.
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airmax78
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