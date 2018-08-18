плюс такси в 2 стороны
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:45
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:46
Нет, не так.
Честно говоря, я уже несколько устал. Но попробую ответить, хотя и не понимаю, какое это имеет отношение к началу разговора. При этом точно понимаю, что объяснить все нюансы организации не самого простого бизнеса на форуме – маловероятно.
Между Генподрядчиком и Заказчиком нет договора на продажу квартиры. Или заказа на строительство одной квартиры. Есть Генподрядный договор на выполнение СМР по возведению строительного объекта (я кажется повторяюсь) на туеву хучу миллионов гривен. Поэтому и налоговые накладные (повторюсь еще раз, практически бесполезные для заказчика) выписываются скопом за выполненные в данном календарном месяце СМР согласно подписанным процентовкам. Каждый месяц. Никаких накладных за квартиру не выписывается.
После окончания строительства и подписания акта (вот она – первая поставка!) накопленная у Заказчика инвестиция в строительство ЖК (где бы она в балансе не висела – дебиторка или незаконченное строительство или долгосрочные инвестиции – там могут быть разные варианты) переходит в балансе в товар – квартиры (которые потом уже продаются по договору купли-продажи, без НДС). Ну это уже чисто бухгалтерские нюансы.
Надеюсь, тему закрыли.
ЗЫ. Не переживайте, налоговая инспекция приходила. Все ОК.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:50
Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика.
А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:02
Тут инвестиционный фонд. Это НЕ ФФС (фонд финансирования строительства)!!!
Это схема по Варианту 1 (как я выше описывал). Инвестиционный фонд выступает как обычное юрлицо, управляемое через КУА (компания по управлению активами), финансирующее строительство. Потом "берет" квартиру на себя. И перепродает. На месте этого ивестфонда могло быть любое ООО "Рога и копыта". Просто использование фонда через КУА позволяет минимизировать налогообложение.
Но это не ФФС!!! Там совершенно другая схема финансирования.
ФФС создает Управитель строительства - тоже КУА, с соответствующей лицензией именно на управление ФФС. А сам ФФС - просто отдельный баланс в рамках КУА со своим отдельным счетом, отчетностью. Но не юрлицо! И в такой схеме Доверители (именно так, а не инвесторы) имеют дело с КУА, становятся доверителями ФФС и получают квартиры напрямую от Генподрядчика по акту.
Если Вы хотите разобраться детальнее про ФФС - все это описано в Законе Украины "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".
ЗЫ. Схема с ФФС более защищенная для покупателя, более цивилизованная. Но ее немногие применяют. Знаю, что из известных компаний вроде Укрбуд.
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:02
Re: модераторы есть на форуме???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:03
Потемкинская деревня.
Со мной учится студент с Минска, коренной, говорит что как и в Украине зимой отапливают улицу. То есть централизованное отопление, а кранов на батареях нет.
Вот и приходиться отапливать улицу. Счетчиков естественно нет.
Пока батька суверенитетом торгует и берет газ по себестоимости Ямала можно и порядок на улицах навести.
бульбостан держиться пока московия заливает дешевыми энергресурсами. Покатиться московия под откос, за ним пойдет и бульбостан
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:03
Бравировать общением с проститутками идеологу Оранжа - который станет гнездом для 100500 крепких молодых семей - это как-то очень некрасиво. Тем более глубоко женатому человеку и многодетному отцу.
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