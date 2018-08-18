Додано: Чет 12 вер, 2019 18:46

Serg-ik написав: Dimar написав: Не выйдет. Попробую объяснить.



Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции). Не выйдет. Попробую объяснить.Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбуДальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).

Вон оно как?

Генподрядчик значит выписывет налоговую накладную , в которой так и написано

Квартира 1 шт 2000 000 грн

квартира 1 шт 2 500 000 грн

и всё потому, что в договоре между заказчиком и Генподрядчиком написано "Поставка квартир". Там именно так написано?

Очень хочется, чтоб к Вашему Заказчик пришла налоговая инспекция. Вон оно как?Генподрядчик значит выписывет налоговую накладную , в которой так и написаноКвартира 1 шт 2000 000 грнквартира 1 шт 2 500 000 грни всё потому, что в договоре между заказчиком и Генподрядчиком написано "Поставка квартир". Там именно так написано?Очень хочется, чтоб к Вашему Заказчик пришла налоговая инспекция.

Нет, не так.Честно говоря, я уже несколько устал. Но попробую ответить, хотя и не понимаю, какое это имеет отношение к началу разговора. При этом точно понимаю, что объяснить все нюансы организации не самого простого бизнеса на форуме – маловероятно.Между Генподрядчиком и Заказчиком нет договора на продажу квартиры. Или заказа на строительство одной квартиры. Есть Генподрядный договор на выполнение СМР по возведению строительного объекта (я кажется повторяюсь) на туеву хучу миллионов гривен. Поэтому и налоговые накладные (повторюсь еще раз, практически бесполезные для заказчика) выписываются скопом за выполненные в данном календарном месяце СМР согласно подписанным процентовкам. Каждый месяц. Никаких накладных за квартиру не выписывается.После окончания строительства и подписания акта (вот она – первая поставка!) накопленная у Заказчика инвестиция в строительство ЖК (где бы она в балансе не висела – дебиторка или незаконченное строительство или долгосрочные инвестиции – там могут быть разные варианты) переходит в балансе в товар – квартиры (которые потом уже продаются по договору купли-продажи, без НДС). Ну это уже чисто бухгалтерские нюансы.Надеюсь, тему закрыли.ЗЫ. Не переживайте, налоговая инспекция приходила. Все ОК.