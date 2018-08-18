Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вариант 1. Заказчиком строительства ЖК выступает обыкновенное юридическое лицо (не КУА!). В таком случае первая поставка жилья произойдет от Генподрядчика Заказчику, последний получит даже налоговую накладную по НДС и благополучно завернет в нее рыбу Дальнейшая передача квартир будет уже не первой поставкой, без НДС, и даже Заказчик не сможет воспользоваться налоговым кредитом, т.к. у него обычно весь объем реализации (ну или почти весь) - без НДС (напоминаю, что если в структуре реализации есть операции с НДС и без НДС, Вы вправе воспользоваться налоговым кредитом по НДС в соответствующей пропорции).
Вон оно как? Генподрядчик значит выписывет налоговую накладную , в которой так и написано Квартира 1 шт 2000 000 грн квартира 1 шт 2 500 000 грн и всё потому, что в договоре между заказчиком и Генподрядчиком написано "Поставка квартир". Там именно так написано? Очень хочется, чтоб к Вашему Заказчик пришла налоговая инспекция.
Нет, не так. Честно говоря, я уже несколько устал. Но попробую ответить, хотя и не понимаю, какое это имеет отношение к началу разговора. При этом точно понимаю, что объяснить все нюансы организации не самого простого бизнеса на форуме – маловероятно.
Между Генподрядчиком и Заказчиком нет договора на продажу квартиры. Или заказа на строительство одной квартиры. Есть Генподрядный договор на выполнение СМР по возведению строительного объекта (я кажется повторяюсь) на туеву хучу миллионов гривен. Поэтому и налоговые накладные (повторюсь еще раз, практически бесполезные для заказчика) выписываются скопом за выполненные в данном календарном месяце СМР согласно подписанным процентовкам. Каждый месяц. Никаких накладных за квартиру не выписывается.
После окончания строительства и подписания акта (вот она – первая поставка!) накопленная у Заказчика инвестиция в строительство ЖК (где бы она в балансе не висела – дебиторка или незаконченное строительство или долгосрочные инвестиции – там могут быть разные варианты) переходит в балансе в товар – квартиры (которые потом уже продаются по договору купли-продажи, без НДС). Ну это уже чисто бухгалтерские нюансы.
Надеюсь, тему закрыли.
ЗЫ. Не переживайте, налоговая инспекция приходила. Все ОК.
Dimar написав:Между Генподрядчиком и Заказчиком нет договора на продажу квартиры. Или заказа на строительство одной квартиры. Есть Генподрядный договор на выполнение СМР по возведению строительного объекта (я кажется повторяюсь) на туеву хучу миллионов гривен. Поэтому и налоговые накладные (повторюсь еще раз, практически бесполезные для заказчика) выписываются скопом за выполненные в данном календарном месяце СМР согласно подписанным процентовкам. Каждый месяц. Никаких накладных за квартиру не выписывается.
Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика. А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.
Dimar написав:Заказчиком строительства ЖК выступает КУА, которая создала ФФС. Ваше юрлицо может приобрести квартиру через ФФС, став Доверителем этого фонда. После введения объекта в эксплуатацию Генподрядчик передаст квартиру Вашему юрлицу напрямую, и это будет первая поставка. Но! Так как деньги на строительство всего ЖК Генподрядчик получал от КУА, он и налоговые накладные (не)выписывал на КУА, в которые КУА заворачивала рыбу, т.к. КУА не являются плательщиками НДС (возможно какие-то КУА бывают плательщиками НДС - честно не знаю, но вряд ли; но и в этом случае механизм "передать" эту накладную Вам как минимум не отработан).
Может быть. Но у КАНа иная схема. Читай Те[/url]
Здесь написано, что ФФС на себя оформляет объект в собственность, а потом передает её Доверителю
Тут инвестиционный фонд. Это НЕ ФФС (фонд финансирования строительства)!!! Это схема по Варианту 1 (как я выше описывал). Инвестиционный фонд выступает как обычное юрлицо, управляемое через КУА (компания по управлению активами), финансирующее строительство. Потом "берет" квартиру на себя. И перепродает. На месте этого ивестфонда могло быть любое ООО "Рога и копыта". Просто использование фонда через КУА позволяет минимизировать налогообложение.
Но это не ФФС!!! Там совершенно другая схема финансирования. ФФС создает Управитель строительства - тоже КУА, с соответствующей лицензией именно на управление ФФС. А сам ФФС - просто отдельный баланс в рамках КУА со своим отдельным счетом, отчетностью. Но не юрлицо! И в такой схеме Доверители (именно так, а не инвесторы) имеют дело с КУА, становятся доверителями ФФС и получают квартиры напрямую от Генподрядчика по акту.
Там запрещено фотографировать? Я наслово не верю .
Тю, смысл мне врать
Потемкинская деревня. Со мной учится студент с Минска, коренной, говорит что как и в Украине зимой отапливают улицу. То есть централизованное отопление, а кранов на батареях нет. Вот и приходиться отапливать улицу. Счетчиков естественно нет. Пока батька суверенитетом торгует и берет газ по себестоимости Ямала можно и порядок на улицах навести. бульбостан держиться пока московия заливает дешевыми энергресурсами. Покатиться московия под откос, за ним пойдет и бульбостан
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
shapo написав:Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика. А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.
Мы говорили о бухгалтерии, документообороте и прочих нюансах, а не кто физически водит жильцов за руку