|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:14
Dimar написав:
Между Генподрядчиком и Заказчиком нет договора на продажу квартиры. Или заказа на строительство одной квартиры.
Есть Генподрядный договор на выполнение СМР по возведению строительного объекта (я кажется повторяюсь) на туеву хучу миллионов гривен. Поэтому и налоговые накладные (повторюсь еще раз, практически бесполезные для заказчика) выписываются скопом за выполненные в данном календарном месяце СМР согласно подписанным процентовкам. Каждый месяц. Никаких накладных за квартиру не выписывается.
После окончания строительства и подписания акта (вот она – первая поставка!)
накопленная у Заказчика инвестиция в строительство ЖК (где бы она в балансе не висела – дебиторка или незаконченное строительство или долгосрочные инвестиции – там могут быть разные варианты) переходит в балансе в товар – квартиры (которые потом уже продаются по договору купли-продажи, без НДС). Ну это уже чисто бухгалтерские нюансы.
Надеюсь, тему закрыли.
Как это-закрыли? За Вами последнее слово???
Вы не улавливаете противоречий в том, что пишете???
Поставка-это не трансформация на балансе Заказчика из дебиторки ( фининвестиций) в товар. Поставка-это передача готового товара из рук в руки в первый раз.
Если никаких налоговых накладных не выписывается, то где же налоговая накладная на первую поставку квартиры???? В Вашем воображении.
Если налоговая приходила и всё хорошо, поверьте, у кого то из верхушки ГФС, ГНИ стало хорошо в кармане. Очень хорошо...
Так что, прав я что вы были в теме до 2011?
Договор ФФС от КАНа прочитали?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9640
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:23
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а вот проститутки подорожали конкретно, в Одессе от 800 грн., в Киеве от 1000
Ага, так вот зачем Трибека в Минск подался. Экономит)))
или зарабатывает
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25505
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5992 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:28
Serg-ik написав:
Поставка-это не трансформация на балансе Заказчика из дебиторки ( фининвестиций) в товар. Поставка-это передача готового товара из рук в руки в первый раз.
Да, акт приема-передачи законченного строительством объекта.
Serg-ik написав:
Если никаких налоговых накладных не выписывается, то где же налоговая накладная на первую поставку квартиры???? В Вашем воображении.
Есть налоговые накладные за выполненные СМР в рамках Генподрядного договора.
Serg-ik написав:
Если налоговая приходила и всё хорошо, поверьте, у кого то из верхушки ГФС, ГНИ стало хорошо в кармане. Очень хорошо...
Поверьте, нет. Я в курсе
Serg-ik написав:
Так что, прав я что вы были в теме до 2011?
Нет.
Serg-ik написав:
Договор ФФС от КАНа прочитали?
Я выше отписал. У КАНа не ФФС.
ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:32
Faceless
может уже пора заканчивать флуд, оффтоп и прочий хлам?
или нужно переименовать название ветки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10919
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1016 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:35
Dimar написав:
ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.
Поверьте, нет. Сержик Вам все правильно расписал и если ваша схема прокатила, то кто-то в налоговой стал богаче.
Вам вполне доходчиво пытаются обьяснить ошибку в логике, но Вы в упор ее не хотите видеть. Не могут СМР трансформироваться в квартиру...
-
kbadoo
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 07.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:37
Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4164
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1955 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:45
trololo написав:
Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
Не тратьте Ваше время.
Сейчас он примерно в том виде, в котором и был 4 года назад, и потом 2 года назад, когда его вновь начинали обсуждать. В нем масса бреда\упущений и недочетов, которые уже не раз озвучивались при обсуждениях в комитетах. Перед принятием его существенно перепишут.
-
kbadoo
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 07.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:52
trololo написав:
Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20137
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:54
kbadoo написав: Dimar написав:
ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.
Поверьте, нет. Сержик Вам все правильно расписал и если ваша схема прокатила, то кто-то в налоговой стал богаче.
Вам вполне доходчиво пытаются обьяснить ошибку в логике, но Вы в упор ее не хотите видеть. Не могут СМР трансформироваться в квартиру...
Да? Ну так расскажите тогда как правильно.
Дано: Заказчик в течение длительного времени финансирует строительство ЖК - переводит деньги Генподрядчику. Потом планирует продать полученные квартиры.
Как правильно, просветите.
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:55
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав:
Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход
Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5786
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16270
|2566231
|
Чет 12 вер, 2019 14:39
hume
|
|8
|7461
|
|
|455
|183249
|
|