Додано: Чет 12 вер, 2019 19:32

Faceless

может уже пора заканчивать флуд, оффтоп и прочий хлам?

или нужно переименовать название ветки

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский