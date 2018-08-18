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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1693169416951696

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 229
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:15

  Dimar написав:
  shapo написав:Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика.
А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.


Мы говорили о бухгалтерии, документообороте и прочих нюансах, а не кто физически водит жильцов за руку ;)

Зачем же ему ходить если акты выполненных работ на СМР подписаны заказчиком с которым у него договор, оплачены и к жильцам генподрядчик отношения не имеет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Я выше отписал. У КАНа не ФФС.

ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.

Ок, я ошибся, у КАНа нет ФФС. у КАНа-"сарай с пристройкой", длинное название, читайте сами.
Но прикол в том, что у него же по НДС такой же статус, как и у ФФС
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;
Зображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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