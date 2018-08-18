Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика. А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.
Мы говорили о бухгалтерии, документообороте и прочих нюансах, а не кто физически водит жильцов за руку
Зачем же ему ходить если акты выполненных работ на СМР подписаны заказчиком с которым у него договор, оплачены и к жильцам генподрядчик отношения не имеет?
ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.
Ок, я ошибся, у КАНа нет ФФС. у КАНа-"сарай с пристройкой", длинное название, читайте сами. Но прикол в том, что у него же по НДС такой же статус, как и у ФФС
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s