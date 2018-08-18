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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 229
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:15

  Dimar написав:
  shapo написав:Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика.
А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.


Мы говорили о бухгалтерии, документообороте и прочих нюансах, а не кто физически водит жильцов за руку ;)

Зачем же ему ходить если акты выполненных работ на СМР подписаны заказчиком с которым у него договор, оплачены и к жильцам генподрядчик отношения не имеет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Я выше отписал. У КАНа не ФФС.

ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.

Ок, я ошибся, у КАНа нет ФФС. у КАНа-"сарай с пристройкой", длинное название, читайте сами.
Но прикол в том, что у него же по НДС такой же статус, как и у ФФС
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;
Зображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:53

  Dimar написав:
  Serg-ik написав:Поставка-это не трансформация на балансе Заказчика из дебиторки ( фининвестиций) в товар. Поставка-это передача готового товара из рук в руки в первый раз.

Да, акт приема-передачи законченного строительством объекта.

  Serg-ik написав:Если никаких налоговых накладных не выписывается, то где же налоговая накладная на первую поставку квартиры???? В Вашем воображении.

Есть налоговые накладные за выполненные СМР в рамках Генподрядного договора.
Акт приема-передачи законченного строительством объекта-подтверждение того, что все части ранее принятых работ принимаются в целом, как объект. К НДС это не имеет отношения в целом. Генподрядчик принимал авансы за СМР, выписывал налоговые накладные на СМР. Ему, в принципе , по барабану, что выйдет в результате СМР-квартира, торговый центр или гараж. А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.
Если Вам так не понять, то есть пример проще:
собственник зерна отдаёт его на мельницу и платит за услуги помола и фасовки
Мельница сделает акт выполненных работ на услуги и налоговая накладная будет на услуги, при этом будет акт приёма-передачи муки!. Но эта передача муки никак не попадает под налогообложение НДС, потому что мука-не предмет договора
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если так копаться во всех документах застройщика, то максимум вы купите аутентентичные апарты с чистыми советскими докам.

Да и вообще нах в этом копаться...
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:01

  hume написав:Если так копаться во всех документах застройщика, то максимум вы купите аутентентичные апарты с чистыми советскими докам.

Да и вообще нах в этом копаться...

Да уж, горе от ума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:08

  airmax78 написав:
  hume написав:Если так копаться во всех документах застройщика, то максимум вы купите аутентентичные апарты с чистыми советскими докам.

Да и вообще нах в этом копаться...

Да уж, горе от ума.

как у тебя)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:25

  trololo написав:Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут

Контролировать будет чувак, который имеет офшоры и сам накупил недвиги по всему миру.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.

Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.

Божья роса.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Если так копаться во всех документах застройщика, то максимум вы купите аутентентичные апарты с чистыми советскими докам.

Да и вообще нах в этом копаться...

Да уж, горе от ума.

как у тебя)

У меня от нерешительности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:44

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Да уж, горе от ума.

как у тебя)

У меня от нерешительности.

бери однухи в : Свитло парк, Медовый 1, и Оранж сити 1 очередь.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:52

Serg-ik
Прикол в том, что у КАНа-"сарай с пристройкой" – самостоятельное отдельное юридическое лицо. Оно от своего имени инвестирует. Еще раз – вместо него может быть ООО «Гладиолус» с уставным фондом 1000 грн., если, конечно, деньги найдет. На себя же потом и оформит квартиры и продаст всем желающим.

Институт ФФС как раз и придуман для того, чтобы переданные в управление деньги были максимально защищены. ФФС – это не юрлицо, деньги там учитываются обособленно, управляется КУА, и даже если вдруг КУА обанкротится, средства ФФС не подпадают под «дерибан» кредиторов. Этот ФФС запросто можно передать в управление другой КУА. Там еще нюансы со страхованием есть. И передача объектов строительства осуществляется непосредственно Доверителям.
Под это дело Закон написали - я ссылку давал.
Совершенно отдельный закон про финансирование жилищного строительства с привлечением денег физлиц посредством ФФС!!!

В этом разница! И сравнивать ИСИ с ФФС в данном контексте нельзя.

  Serg-ik написав:А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.

Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома.
Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.
Я не знаю, что там с мукой и переработкой давальческого сырья, какие там взаимоотношения сторон. Не знаю. Но вот как происходит при строительстве – знаю.
За сим вынужден откланяться, никому ничего доказывать не собираюсь. Если же информация кому-то была полезна – то отлично.
Dimar
 
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