Додано: Чет 12 вер, 2019 21:52

Serg-ik написав: А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз. А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.

Прикол в том, что у КАНа-"сарай с пристройкой" – самостоятельное отдельное юридическое лицо. Оно от своего имени инвестирует. Еще раз – вместо него может быть ООО «Гладиолус» с уставным фондом 1000 грн., если, конечно, деньги найдет. На себя же потом и оформит квартиры и продаст всем желающим.Институт ФФС как раз и придуман для того, чтобы переданные в управление деньги были максимально защищены. ФФС – это не юрлицо, деньги там учитываются обособленно, управляется КУА, и даже если вдруг КУА обанкротится, средства ФФС не подпадают под «дерибан» кредиторов. Этот ФФС запросто можно передать в управление другой КУА. Там еще нюансы со страхованием есть. И передача объектов строительства осуществляется непосредственно Доверителям.Под это дело Закон написали - я ссылку давал.!!!В этом разница! И сравнивать ИСИ с ФФС в данном контексте нельзя.Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома.Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.Я не знаю, что там с мукой и переработкой давальческого сырья, какие там взаимоотношения сторон. Не знаю. Но вот как происходит при строительстве – знаю.За сим вынужден откланяться, никому ничего доказывать не собираюсь. Если же информация кому-то была полезна – то отлично.