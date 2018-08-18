Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Сплошь и рядом заказчик имеет и своего генподрядчика и именно он сдает квартиры жильцам и собирает их претензии, а не представитель заказчика. А налоговая ходит ко всем, но к подрядчику, конечно,чаще.
Мы говорили о бухгалтерии, документообороте и прочих нюансах, а не кто физически водит жильцов за руку
Зачем же ему ходить если акты выполненных работ на СМР подписаны заказчиком с которым у него договор, оплачены и к жильцам генподрядчик отношения не имеет?
ЗЫ. Я вижу, что Вы разбираетесь в бизнесе, бухгалтерии, налогообложении и т.п. Но просто в этом бизнесе куча нюансов и довольно нестандартных ситуаций. Специфика есть довольно серьезная.
Ок, я ошибся, у КАНа нет ФФС. у КАНа-"сарай с пристройкой", длинное название, читайте сами. Но прикол в том, что у него же по НДС такой же статус, как и у ФФС
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:Поставка-это не трансформация на балансе Заказчика из дебиторки ( фининвестиций) в товар. Поставка-это передача готового товара из рук в руки в первый раз.
Да, акт приема-передачи законченного строительством объекта.
Serg-ik написав:Если никаких налоговых накладных не выписывается, то где же налоговая накладная на первую поставку квартиры???? В Вашем воображении.
Есть налоговые накладные за выполненные СМР в рамках Генподрядного договора. Акт приема-передачи законченного строительством объекта-подтверждение того, что все части ранее принятых работ принимаются в целом, как объект. К НДС это не имеет отношения в целом. Генподрядчик принимал авансы за СМР, выписывал налоговые накладные на СМР. Ему, в принципе , по барабану, что выйдет в результате СМР-квартира, торговый центр или гараж. А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз. Если Вам так не понять, то есть пример проще: собственник зерна отдаёт его на мельницу и платит за услуги помола и фасовки Мельница сделает акт выполненных работ на услуги и налоговая накладная будет на услуги, при этом будет акт приёма-передачи муки!. Но эта передача муки никак не попадает под налогообложение НДС, потому что мука-не предмет договора
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
trololo написав:Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
Контролировать будет чувак, который имеет офшоры и сам накупил недвиги по всему миру.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.
Serg-ik Прикол в том, что у КАНа-"сарай с пристройкой" – самостоятельное отдельное юридическое лицо. Оно от своего имени инвестирует. Еще раз – вместо него может быть ООО «Гладиолус» с уставным фондом 1000 грн., если, конечно, деньги найдет. На себя же потом и оформит квартиры и продаст всем желающим.
Институт ФФС как раз и придуман для того, чтобы переданные в управление деньги были максимально защищены. ФФС – это не юрлицо, деньги там учитываются обособленно, управляется КУА, и даже если вдруг КУА обанкротится, средства ФФС не подпадают под «дерибан» кредиторов. Этот ФФС запросто можно передать в управление другой КУА. Там еще нюансы со страхованием есть. И передача объектов строительства осуществляется непосредственно Доверителям. Под это дело Закон написали - я ссылку давал. Совершенно отдельный закон про финансирование жилищного строительства с привлечением денег физлиц посредством ФФС!!!
В этом разница! И сравнивать ИСИ с ФФС в данном контексте нельзя.
Serg-ik написав:А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.
Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома. Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили. Я не знаю, что там с мукой и переработкой давальческого сырья, какие там взаимоотношения сторон. Не знаю. Но вот как происходит при строительстве – знаю. За сим вынужден откланяться, никому ничего доказывать не собираюсь. Если же информация кому-то была полезна – то отлично.