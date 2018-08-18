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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 22:00
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав:
Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут
поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход
Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов
Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:10
zzzzzz написав: hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов
Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))
хорошая идея вывести аренду из тени
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:33
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
У меня от нерешительности.
бери однухи в : Свитло парк, Медовый 1, и Оранж сити 1 очередь.
Не могу решиться.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:40
zzzzzz написав: hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход
Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов
Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))
Там все четко продумано: потратили целый обеденный перерыв на доработку и согласование норм. Каждый гражданин должен стать налоговым агентом. Поэтому кэшбек>гражданская конфискация>собственная квартира. Путь по которому пойдет молодежь и те, кто устал от вечных притеснений со стороны арендодателей.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:50
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