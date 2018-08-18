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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 229
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:00

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:Начал читать закон про нулевую декларацию. Интересные времена грядут

поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход

Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход


Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей :mrgreen:

Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов :lol:

Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:10

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход


Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей :mrgreen:

Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов :lol:

Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))

хорошая идея вывести аренду из тени
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:я не хожу к проституткам, нет денег да и возраст уже не тот
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:У меня от нерешительности.

бери однухи в : Свитло парк, Медовый 1, и Оранж сити 1 очередь.

Не могу решиться.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:40

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход

Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход


Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей :mrgreen:

Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов :lol:

Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))

Там все четко продумано: потратили целый обеденный перерыв на доработку и согласование норм. Каждый гражданин должен стать налоговым агентом. Поэтому кэшбек>гражданская конфискация>собственная квартира. Путь по которому пойдет молодежь и те, кто устал от вечных притеснений со стороны арендодателей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нашел достойного конкурента квартире от Первого: https://www.olx.ua/obyavlenie/svoya-kva ... F8M6O.html
airmax78
 
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