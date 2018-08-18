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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:40
zzzzzz написав: hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход
Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов
Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))
Там все четко продумано: потратили целый обеденный перерыв на доработку и согласование норм. Каждый гражданин должен стать налоговым агентом. Поэтому кэшбек>гражданская конфискация>собственная квартира. Путь по которому пойдет молодежь и те, кто устал от вечных притеснений со стороны арендодателей.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:39
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
У меня от нерешительности.
бери однухи в : Свитло парк, Медовый 1, и Оранж сити 1 очередь.
Не могу решиться.
Поки Ви чухались, прекрасний варіант за 19.5 куе, на який Я давав посилання, тютю.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:47
Dimar написав:Serg-ik
Прикол в том, что у КАНа-"сарай с пристройкой" – самостоятельное отдельное юридическое лицо. Оно от своего имени инвестирует. Еще раз – вместо него может быть ООО «Гладиолус» с уставным фондом 1000 грн., если, конечно, деньги найдет. На себя же потом и оформит квартиры и продаст всем желающим.
Институт ФФС как раз и придуман для того, чтобы переданные в управление деньги были максимально защищены. ФФС – это не юрлицо, деньги там учитываются обособленно, управляется КУА, и даже если вдруг КУА обанкротится, средства ФФС не подпадают под «дерибан» кредиторов. Этот ФФС запросто можно передать в управление другой КУА. Там еще нюансы со страхованием есть. И передача объектов строительства осуществляется непосредственно Доверителям.
Под это дело Закон написали - я ссылку давал.Совершенно отдельный закон про финансирование жилищного строительства с привлечением денег физлиц посредством ФФС
!!!
В этом разница! И сравнивать ИСИ с ФФС в данном контексте нельзя.
Serg-ik написав:
А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.
Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома.
Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.
Я не знаю, что там с мукой и переработкой давальческого сырья, какие там взаимоотношения сторон. Не знаю. Но вот как происходит при строительстве – знаю.
За сим вынужден откланяться, никому ничего доказывать не собираюсь. Если же информация кому-то была полезна – то отлично.
Дякую за лікбез.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:59
zzzzzz написав:
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
При наличии политической воли вывести рынок аренды из тени очень просто. Нужен кнут и пряник.
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатно.
Это один из способов. Если депутаты ранее не озаботились этим вопросом, значит государству эти деньги не нужны. Рано или поздно руки у них дойдут и до этого. Арендодателям нужно готовиться, чтобы не попасть под раздачу.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:16
Vlad442 написав:
Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн
Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда?
Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются?
Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду.
Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет.
Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:17
Vlad442 написав:
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:20
freeze написав: Vlad442 написав:
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Ну почему же, сначала можно и 5 % без ФОП, а когда все вскроются, накрыть всех двадцаткой по полной программе)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:21
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей
При наличии политической воли вывести рынок аренды из тени очень просто. Нужен кнут и пряник.
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатно.
Это один из способов. Если депутаты ранее не озаботились этим вопросом, значит государству эти деньги не нужны. Рано или поздно руки у них дойдут и до этого. Арендодателям нужно готовиться, чтобы не попасть под раздачу.
в Польщі або "ришалт", тобто фіксований 8% від доходу з лендлордизма, або звичайний прогресивний ПДФО 18% (32% після досягненння порогу), але можна списувати затрати на ремонт, іпотеку, комуналку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24
freeze написав: Vlad442 написав:
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
а ніхто не рахує, чим то закінчиться, чи рістом орендних ставок, чи заколоченими вікнами, чи майданом лендлордів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:26
freeze написав:
С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Вообще то, нужно разобраться откуда у арендатора деньги на съем квартиры?
С официальной "белой" зарплатой, такой уровень арендных ставок невозможен. Особенно в эконом сегменте.
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