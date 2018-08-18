RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:40

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:поэтому нужнны квартиры которые будут давать легальный доход

Расскажите в чем разница между квартирами дающими легальный и нелегальный доход


Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей :mrgreen:

Макс, напиши кому-то из депутатов, пусть кешбек предусмотрят для арендаторов :lol:

Хватит пить кровь несчасных арендаторов , геть гнет лендлордов )))

Там все четко продумано: потратили целый обеденный перерыв на доработку и согласование норм. Каждый гражданин должен стать налоговым агентом. Поэтому кэшбек>гражданская конфискация>собственная квартира. Путь по которому пойдет молодежь и те, кто устал от вечных притеснений со стороны арендодателей.
airmax78
 
Повідомлень: 31519
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:У меня от нерешительности.

бери однухи в : Свитло парк, Медовый 1, и Оранж сити 1 очередь.

Не могу решиться.
Поки Ви чухались, прекрасний варіант за 19.5 куе, на який Я давав посилання, тютю. :-(

Форум рулить!


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14673
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Dimar написав:Serg-ik
Прикол в том, что у КАНа-"сарай с пристройкой" – самостоятельное отдельное юридическое лицо. Оно от своего имени инвестирует. Еще раз – вместо него может быть ООО «Гладиолус» с уставным фондом 1000 грн., если, конечно, деньги найдет. На себя же потом и оформит квартиры и продаст всем желающим.

Институт ФФС как раз и придуман для того, чтобы переданные в управление деньги были максимально защищены. ФФС – это не юрлицо, деньги там учитываются обособленно, управляется КУА, и даже если вдруг КУА обанкротится, средства ФФС не подпадают под «дерибан» кредиторов. Этот ФФС запросто можно передать в управление другой КУА. Там еще нюансы со страхованием есть. И передача объектов строительства осуществляется непосредственно Доверителям.
Под это дело Закон написали - я ссылку давал.
Совершенно отдельный закон про финансирование жилищного строительства с привлечением денег физлиц посредством ФФС!!!

В этом разница! И сравнивать ИСИ с ФФС в данном контексте нельзя.

  Serg-ik написав:А налоговая накладная на КВАРТИРУ появляется тогда, когда передаётся квартира в первый раз.

Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома.
Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.
Я не знаю, что там с мукой и переработкой давальческого сырья, какие там взаимоотношения сторон. Не знаю. Но вот как происходит при строительстве – знаю.
За сим вынужден откланяться, никому ничего доказывать не собираюсь. Если же информация кому-то была полезна – то отлично.
Дякую за лікбез.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14673
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей

При наличии политической воли вывести рынок аренды из тени очень просто. Нужен кнут и пряник.
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатно.

Это один из способов. Если депутаты ранее не озаботились этим вопросом, значит государству эти деньги не нужны. Рано или поздно руки у них дойдут и до этого. Арендодателям нужно готовиться, чтобы не попасть под раздачу.
Vlad442
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн

Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда?
Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются?
Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду.
Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет.
Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9642
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:17

  Vlad442 написав:Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.


С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
freeze
4
 
Повідомлень: 12788
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:20

  freeze написав:
  Vlad442 написав:Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.


С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.

Ну почему же, сначала можно и 5 % без ФОП, а когда все вскроются, накрыть всех двадцаткой по полной программе)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8721
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:21

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Учитывая новшевства от СН я удивлен как они еще до лендлордов не добрались с идеей касоовых аппаратов и кешбеком для осведомителей

При наличии политической воли вывести рынок аренды из тени очень просто. Нужен кнут и пряник.
Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатно.

Это один из способов. Если депутаты ранее не озаботились этим вопросом, значит государству эти деньги не нужны. Рано или поздно руки у них дойдут и до этого. Арендодателям нужно готовиться, чтобы не попасть под раздачу.

в Польщі або "ришалт", тобто фіксований 8% від доходу з лендлордизма, або звичайний прогресивний ПДФО 18% (32% після досягненння порогу), але можна списувати затрати на ремонт, іпотеку, комуналку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 949 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24

  freeze написав:
  Vlad442 написав:Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.


С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.

а ніхто не рахує, чим то закінчиться, чи рістом орендних ставок, чи заколоченими вікнами, чи майданом лендлордів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 949 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:26

  freeze написав:С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.

Вообще то, нужно разобраться откуда у арендатора деньги на съем квартиры?
С официальной "белой" зарплатой, такой уровень арендных ставок невозможен. Особенно в эконом сегменте.
UA
 
Повідомлень: 4502
З нами з: 19.07.08
Подякував: 499 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1694169516961697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex 85, Google Feedfetcher, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1626, 1627, 1628
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16275 2566913
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 06:42
antey1969
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7468
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183260
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23482)
13.09.2019 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.