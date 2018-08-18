Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman Ну мйдана лендродов точно не будет. А вот застройщикам это не понравится. В Зекоманде мощное лобби застройщиков. Советую наблюдать за нар.депом Шуляк ....колоритная женщина, она протягивает законы для застройщиков. https://www.facebook.com/el.shuliak
Dimar написав:Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома. Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.
Утро вечера мудренее. на основании нижесказанного
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
Я ПРИЗНАЮ ЧТО БЫЛ НЕ ПРАВ, поскольку влез в дискуссию не подготовивишись. на основании этого, ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ЗАБАНИТЬ МЕНЯ ДО 22/09/2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. В своё оправдание могу сказать, что первая поставка с НДС всё-таки может быть на покупателя, но всё зависит исключительно от схемы, которую применяют застройщики и строители.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн
Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда? Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются? Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду. Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет. Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.
Серж, именно так. Читайте закон. Покупать квартиру не вижу смысла. Вечная бесплатная аренда. Главное найти хорошую квартиру и вселиться. Мониторю Тетрис.
Vlad442 написав:Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн
Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда? Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются? Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду. Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет. Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.
Государство может принять любые законы, пока они поддерживаются большинством и ущемляют интересы только меньшинства. Представим провидца бюджетника, который продал лишнюю наследственную трешку в 2008, доллары положил под матрас, выждал минимум цен и купил 10 гостинок. Тут приходит к нему государство с нулевой декларацией и говорит "отдай одну". С его точки зрения это грабеж. С точки зрения государства - лес рубят щепки летят. С точки зрения народа - дороги, врачи, учителя, кто будет платить? Я? Пусть сначала владелец 10 гостинок заплатит.
По поводу хрупкого равновесия. На рынке сахара тоже хрупкое равновесие, а тут еще государство с налогом на прибыль и НДС. И все хорошо. Класть одну ложку сахара в чай вместо двух полезней для здоровья.
Vlad442 написав:Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.
С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли. Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ? Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Аренда на едином налоге не имеет смысла из-за ограничения в 100 метров. Если доказано, что сдаешь 101 метр, задним числом слетаешь с ЕН со штрафами и доначислениями по 19,5% за весь период задним числом. Арендодателям с 1-ой квартирой сейчас проще в черную. Без договора и квитанций. Родственники живут. С 2-я можно экспериментировать с ЕН. С >2 проще сдавать как физлицо. Платить поквартально и подавать раз в год декларацию. Минимальная цена аренды в Киеве около 10 гривен за метр.