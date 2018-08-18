Vlad442 написав: Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн

Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда?Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются?Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду.Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет.Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.