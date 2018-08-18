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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:31

flyman
Ну мйдана лендродов точно не будет.
А вот застройщикам это не понравится. В Зекоманде мощное лобби застройщиков. Советую наблюдать за нар.депом Шуляк ....колоритная женщина, она протягивает законы для застройщиков.
https://www.facebook.com/el.shuliak
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Еще раз, в последний раз, повторюсь – нет никакой налоговой накладной на квартиру. Не бывает ее в природе при строительстве многоквартирного дома.
Скажите честно. Вы видели такую накладную? Или просто теоретизируете? А мы не один комплекс построили.

Утро вечера мудренее.
на основании нижесказанного
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

Я ПРИЗНАЮ ЧТО БЫЛ НЕ ПРАВ, поскольку влез в дискуссию не подготовивишись.
на основании этого,
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ЗАБАНИТЬ МЕНЯ ДО 22/09/2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
В своё оправдание могу сказать, что первая поставка с НДС всё-таки может быть на покупателя, но всё зависит исключительно от схемы, которую применяют застройщики и строители.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:34

  flyman написав:а ніхто не рахує, чим то закінчиться, чи рістом орендних ставок, чи заколоченими вікнами, чи майданом лендлордів

Менты (большинство из которых проживает в общежитиях) подавят это бунт с невиданной жестокостью.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:36

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн

Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда?
Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются?
Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду.
Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет.
Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.

Серж, именно так. Читайте закон. Покупать квартиру не вижу смысла. Вечная бесплатная аренда. Главное найти хорошую квартиру и вселиться. Мониторю Тетрис.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:38

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Кнутом может быть право арендатора, который безоплатно проживает в квартире и может это доказать с помощью фото, показаний соседей, ребенок в школе и т. п., продлить срок безоплатного проживания на такой же срок. Прожил год, арендодатель не отразил эту квартиру в годовой декларации и не заплатил в срок налоги, пара заседаний суда и живи еще год бесплатн

Влад, где Вы пропадали? Где Вы подхватили вирус романтического бреда?
Вы хотите сказать, что после того, как настучать на собственника квартиры, можно еще год бесплатно в ней жить? Реально? Права собственника при этом никак не ущемляются?
Или Вы имели в виду, что стукачу будет выдана "премия"? Она, по-Вашему, будет равна стоимости года проживания? И кто даст эту сумму? Собственник? Остальную массу вопросов задавать не буду.
Рынок аренды, в частности эконом сегмент хрущей и панелек-на тонкой грани равновесия. Если сюда вклинится государство с администрированием и налогами , непонятно что будет.
Представьте, что снимается хрущ за 7000. Государство говорит-выходи на свет и плати налог.даже если собственник подвинется на 10% и согласится на чистые 6300 на руки, проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.

Государство может принять любые законы, пока они поддерживаются большинством и ущемляют интересы только меньшинства.
Представим провидца бюджетника, который продал лишнюю наследственную трешку в 2008, доллары положил под матрас, выждал минимум цен и купил 10 гостинок. Тут приходит к нему государство с нулевой декларацией и говорит "отдай одну". С его точки зрения это грабеж. С точки зрения государства - лес рубят щепки летят. С точки зрения народа - дороги, врачи, учителя, кто будет платить? Я? Пусть сначала владелец 10 гостинок заплатит.

По поводу хрупкого равновесия. На рынке сахара тоже хрупкое равновесие, а тут еще государство с налогом на прибыль и НДС. И все хорошо. Класть одну ложку сахара в чай вместо двух полезней для здоровья.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:44

Законодательная база для взимания налогов с лендлордов есть - просто этой темой никто не хочет заниматься, трудозатраты высокие, КПИ низкое, проще ФОПа или ОООшку поиметь...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:45

  freeze написав:
  Vlad442 написав:Пряником может быть аналог ЕН 3-ей группы, но без оформления ФОП. 5% от дохода, но не меньше минимальной суммы с метра, которая в каждом городе своя, со всей площади квартиры, даже если сдаете комнату.


С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли.
Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ?
Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.

Аренда на едином налоге не имеет смысла из-за ограничения в 100 метров. Если доказано, что сдаешь 101 метр, задним числом слетаешь с ЕН со штрафами и доначислениями по 19,5% за весь период задним числом.
Арендодателям с 1-ой квартирой сейчас проще в черную. Без договора и квитанций. Родственники живут. С 2-я можно экспериментировать с ЕН. С >2 проще сдавать как физлицо. Платить поквартально и подавать раз в год декларацию. Минимальная цена аренды в Киеве около 10 гривен за метр.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:46

И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?

Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?
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