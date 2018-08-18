Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:12

zzzzzz написав: И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?



Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ? И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?

А почему Вы считаете, что 19,5% с вкладчиков это не грабеж? Почему ОВГЗ, где крутятся много бОльшие суммы, облагаются несколько иначе?Ну и вообще возможно в мыслящей аудитории стоит задаваться вопросом "А что государство сделало для того, чтобы заработать 19,5% ?".У государства есть отличная возможность не доить и стричь доеных-передоеных голых овец в зиму, а провести ревизию собственных запасов и посмотреть на "менеджеров" этих самых запасов. Одним словом - затянуть не петлю на шее тех, кто еще хоть как-то тут выживает, а перестегнуть ремешок на одну дырочку у себя на пузе. Государства сейчас должно стать как можно меньше в тех областях, которые не критичны для выживания. Плюс та самая "диджитализация" может освободить кучу рабочих рук, которые заняты перекладыванием бумаг на госслужбе. Но для этого нужна политическая воля, да.По теме ветки - тут Дубинского вспоминали. Судя по его квартирозаряженности, он с Юрой теплотехником на ветке не висел, а просто купил 2 квартирки в Фейрмонте. Вот так просто - в новострое на Подоле. 2 сразу, свыше 200 квадратов. Ну и паркоместо наверное тоже. И все тихо и без истерик как с квартирой Лещенко. Как думаете - заработал?