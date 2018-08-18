Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?
Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?
Неуловимостью.
ну такое. Попробуйте где-то неуловимо в условном Минске (та даже в Москве) сдать. Там и у скамеек есть уши. А если еще вознаграждение давать тому, кто сдал, то ваша бетонная "неуловимость" быстро улетучится
freeze написав:С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли. Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ? Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Вообще то, нужно разобраться откуда у арендатора деньги на съем квартиры? С официальной "белой" зарплатой, такой уровень арендных ставок невозможен. Особенно в эконом сегменте.
sequence написав:ну такое. Попробуйте где-то неуловимо в условном Минске (та даже в Москве) сдать. Там и у скамеек есть уши. А если еще вознаграждение давать тому, кто сдал, то ваша бетонная "неуловимость" быстро улетучится
Государство само приняла такие законы, что не может ничего сделать. Не нужны никакие "уши". Знаю человека, который сдает несколько десятков квартир. Когда он приходит в налоговую уточнять по налогу на недвижимость, иногда его спрашивают "вы их сдаете", на что он их вежливо отправляет в сад.
sequence написав:ну такое. Попробуйте где-то неуловимо в условном Минске (та даже в Москве) сдать. Там и у скамеек есть уши. А если еще вознаграждение давать тому, кто сдал, то ваша бетонная "неуловимость" быстро улетучится
Государство само приняла такие законы, что не может ничего сделать. Не нужны никакие "уши". Знаю человека, который сдает несколько десятков квартир. Когда он приходит в налоговую уточнять по налогу на недвижимость, иногда его спрашивают "вы их сдаете", на что он их вежливо отправляет в сад.
zzzzzz написав:И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?
Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?
А почему Вы считаете, что 19,5% с вкладчиков это не грабеж? Почему ОВГЗ, где крутятся много бОльшие суммы, облагаются несколько иначе?
Ну и вообще возможно в мыслящей аудитории стоит задаваться вопросом "А что государство сделало для того, чтобы заработать 19,5% ?".
У государства есть отличная возможность не доить и стричь доеных-передоеных голых овец в зиму, а провести ревизию собственных запасов и посмотреть на "менеджеров" этих самых запасов. Одним словом - затянуть не петлю на шее тех, кто еще хоть как-то тут выживает, а перестегнуть ремешок на одну дырочку у себя на пузе. Государства сейчас должно стать как можно меньше в тех областях, которые не критичны для выживания. Плюс та самая "диджитализация" может освободить кучу рабочих рук, которые заняты перекладыванием бумаг на госслужбе. Но для этого нужна политическая воля, да.
По теме ветки - тут Дубинского вспоминали. Судя по его квартирозаряженности, он с Юрой теплотехником на ветке не висел, а просто купил 2 квартирки в Фейрмонте. Вот так просто - в новострое на Подоле. 2 сразу, свыше 200 квадратов. Ну и паркоместо наверное тоже. И все тихо и без истерик как с квартирой Лещенко. Как думаете - заработал?
freeze написав:С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли. Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ? Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Вообще то, нужно разобраться откуда у арендатора деньги на съем квартиры? С официальной "белой" зарплатой, такой уровень арендных ставок невозможен. Особенно в эконом сегменте.
Знайомий шукав під зйом квартиру, але оскільки йому необхідно подавати декларацію, то просив офіційний договір оренди з повною ціною, і попереджав що вкаже це у своїй декларації. Не міг зняти квартиру 2 тижні. Все ок, до моменту повідомлення цієї умови. В кінці кінців винайняв квартиру, проте орендодавця про цей нюанс не повідомив....
zzzzzz написав:И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?
Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?
А почему Вы считаете, что 19,5% с вкладчиков это не грабеж? Почему ОВГЗ, где крутятся много бОльшие суммы, облагаются несколько иначе?
Ну и вообще возможно в мыслящей аудитории стоит задаваться вопросом "А что государство сделало для того, чтобы заработать 19,5% ?".
У государства есть отличная возможность не доить и стричь доеных-передоеных голых овец в зиму, а провести ревизию собственных запасов и посмотреть на "менеджеров" этих самых запасов. Одним словом - затянуть не петлю на шее тех, кто еще хоть как-то тут выживает, а перестегнуть ремешок на одну дырочку у себя на пузе. Государства сейчас должно стать как можно меньше в тех областях, которые не критичны для выживания. Плюс та самая "диджитализация" может освободить кучу рабочих рук, которые заняты перекладыванием бумаг на госслужбе. Но для этого нужна политическая воля, да.
По теме ветки - тут Дубинского вспоминали. Судя по его квартирозаряженности, он с Юрой теплотехником на ветке не висел, а просто купил 2 квартирки в Фейрмонте. Вот так просто - в новострое на Подоле. 2 сразу, свыше 200 квадратов. Ну и паркоместо наверное тоже. И все тихо и без истерик как с квартирой Лещенко. Как думаете - заработал?
sequence написав:ну такое. Попробуйте где-то неуловимо в условном Минске (та даже в Москве) сдать. Там и у скамеек есть уши. А если еще вознаграждение давать тому, кто сдал, то ваша бетонная "неуловимость" быстро улетучится
Государство само приняла такие законы, что не может ничего сделать. Не нужны никакие "уши". Знаю человека, который сдает несколько десятков квартир. Когда он приходит в налоговую уточнять по налогу на недвижимость, иногда его спрашивают "вы их сдаете", на что он их вежливо отправляет в сад.
Не знаю конкретики по Беларуси, но ни в одной статье нет информации скольких поймали и сколько налогов/штрафов начислили. Есть многозначительная фраза "если докажут". В Украине в рамках административного и хозяйственного права нельзя проводить следственные действия, брать показания свидетелей и т. п. Только расписки и выписки из банка. Могу найти такие же статьи про Киев. Ходили налоговики с участковыми. Результат нулевой.
freeze написав:С пряниками у молодой команды напряженка, не завезли. Думаю, в конце концов вообще запретят аренду на едином налоге. Зачем это государству получать 5 процентов, когда можно получать сразу 19,5 % ? Причем если в случае с ФОП, которого щемят всё больше и больше, возможны хоть какие-то угрозы и аргументы, реально может закрыться, реально может уехать на заработки, то в случае с арендой квартир никаких защитных аргументов нет, квартиру вы в Польше не увезете, а пустая без аренды - это чистый убыток.
Вообще то, нужно разобраться откуда у арендатора деньги на съем квартиры? С официальной "белой" зарплатой, такой уровень арендных ставок невозможен. Особенно в эконом сегменте.
Знайомий шукав під зйом квартиру, але оскільки йому необхідно подавати декларацію, то просив офіційний договір оренди з повною ціною, і попереджав що вкаже це у своїй декларації. Не міг зняти квартиру 2 тижні. Все ок, до моменту повідомлення цієї умови. В кінці кінців винайняв квартиру, проте орендодавця про цей нюанс не повідомив....
Кешбек орендарям не завадить. Зе молодець!
Всім процвітання!
Если арендодатель уклонист, но не идиот, то он не пишет расписки. Когда к нему придет налоговая он скажет "никаких денег не получал, живет в долг гад, вот готовлю обращение в суд на взыскание задолженности". После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!
Первый написав:Знайомий шукав під зйом квартиру, але оскільки йому необхідно подавати декларацію, то просив офіційний договір оренди з повною ціною, і попереджав що вкаже це у своїй декларації. Не міг зняти квартиру 2 тижні. Все ок, до моменту повідомлення цієї умови. В кінці кінців винайняв квартиру, проте орендодавця про цей нюанс не повідомив....
Кешбек орендарям не завадить. Зе молодець!
Всім процвітання!
Если арендодатель уклонист, но не идиот, то он не пишет расписки. Когда к нему придет налоговая он скажет "никаких денег не получал, живет в долг гад, вот готовлю обращение в суд на взыскание задолженности". После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!