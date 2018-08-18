RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1697169816991700>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Первый написав:
Знайомий шукав під зйом квартиру, але оскільки йому необхідно подавати декларацію, то просив офіційний договір оренди з повною ціною, і попереджав що вкаже це у своїй декларації. Не міг зняти квартиру 2 тижні. Все ок, до моменту повідомлення цієї умови.
В кінці кінців винайняв квартиру, проте орендодавця про цей нюанс не повідомив....

Кешбек орендарям не завадить. Зе молодець!



Всім процвітання!

Если арендодатель уклонист, но не идиот, то он не пишет расписки. Когда к нему придет налоговая он скажет "никаких денег не получал, живет в долг гад, вот готовлю обращение в суд на взыскание задолженности". После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!


Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру.
От і вся мораль.




Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14676
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Влад, ну это же будет нечестно.

Если арендатор ведет себя честно, то и арендодатель будет вести себя честно.
У такой схемы есть один риск. Вдруг арендатор записал на видео одну передачу денег, а другую проводил при свидетелях? Тогда получив гражданский иск, что он не производил никаких оплат, он идет в полицию, пишет заявление, арендодатель получает уголовное дело в рамках которого принимаются и видео, и показания свидетелей. Кроме этого то, что установила полиция в рамках следствия (а она установила, что оплаты были), будет доказательством в апелляции по делу о взыскании долга за аренду, и основанием для налоговой разгуляться по полной.
Так что можете спать спокойно. В нормальных условиях арендодатель не пойдет на такой риск.

Хочу уточнить, что привлечь полицию можно только, если арендодатель будет заниматься мошенничеством с взысканием денег. Или если уклонение будет в особо крупных размерах.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 13 вер, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру.
От і вся мораль.

Если бы этот человек сказал "плачу 19,5% сверху на налоги", у него не было бы никаких проблем. Он же, фактически, хотел снять на 20% дешевле рыночной цены, которая формируется без учета издержек на налоги.
Vlad442
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:тут Дубинского вспоминали. Судя по его квартирозаряженности, он с Юрой теплотехником на ветке не висел, а просто купил 2 квартирки в Фейрмонте. Вот так просто - в новострое на Подоле. 2 сразу, свыше 200 квадратов. Ну и паркоместо наверное тоже. И все тихо и без истерик как с квартирой Лещенко. Как думаете - заработал?

он на днях ответил на это вопрос
https://youtu.be/jKuzacS5dW0?t=2254
зарплата на 1+1 и продажа пакета акций 1+1
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9644
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!

и через несколько дней арендатор будет рассказывать как напился с горя, закурил в постели, уснул...пожар...пытался тушить, открыв все краны в ванной и кухне...но не получилось. Потому квартира сгорела, а соседи затоплены
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9644
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:05

  Serg-ik написав:проблема может быть в арендаторе, у которого белая зарплата не позволяет арендовать квартиру.


Зображення
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:07

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!

и через несколько дней арендатор будет рассказывать как напился с горя, закурил в постели, уснул...пожар...пытался тушить, открыв все краны в ванной и кухне...но не получилось. Потому квартира сгорела, а соседи затоплены

Зачем ему оплачивать еще и все это? Пока есть договор аренды он отвечает всем своим имуществом и за пожары и за затопления.
Впрочем это вопрос гипотетический. При возникновении конфликта меняются замки (может с привлечением медвежатников) и арендатор будет напиваться с горя в парке на лавочке и затапливать цветочки на клумбах.
Vlad442
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю нам перейти в ветку rjkz, которую он специально создал для выяснения отношений между арендаторами и арендодателями. Потому что вопрос взаимной мести требует более серьезного освещения. И у меня есть определенные наработки и идеи (не все, правда, протестированные).
airmax78
 
Повідомлень: 31522
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Первый написав:Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру.
От і вся мораль.

Если бы этот человек сказал "плачу 19,5% сверху на налоги", у него не было бы никаких проблем. Он же, фактически, хотел снять на 20% дешевле рыночной цены, которая формируется без учета издержек на налоги.
після роз'яснення на кшталт - Ви зїдете, а шо Я буду податковій розказувати, питання жодного разу так не стояло


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14676
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:12

  airmax78 написав:Предлагаю нам перейти в ветку rjkz, которую он специально создал для выяснения отношений между арендаторами и арендодателями. Потому что вопрос взаимной мести требует более серьезного освещения. И у меня есть определенные наработки и идеи (не все, правда, протестированные).

Не стоит. Не люблю там отписываться, потому что тут свободное общение, а там его слишком много. Надоедливый.
Vlad442
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1697169816991700>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1626, 1627, 1628
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16275 2567049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 06:42
antey1969
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7472
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76221)
13.09.2019 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.