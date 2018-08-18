Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:56

airmax78 написав: Влад, ну это же будет нечестно. Влад, ну это же будет нечестно.

Если арендатор ведет себя честно, то и арендодатель будет вести себя честно.У такой схемы есть один риск. Вдруг арендатор записал на видео одну передачу денег, а другую проводил при свидетелях? Тогда получив гражданский иск, что он не производил никаких оплат, он идет в полицию, пишет заявление, арендодатель получает уголовное дело в рамках которого принимаются и видео, и показания свидетелей. Кроме этого то, что установила полиция в рамках следствия (а она установила, что оплаты были), будет доказательством в апелляции по делу о взыскании долга за аренду, и основанием для налоговой разгуляться по полной.Так что можете спать спокойно. В нормальных условиях арендодатель не пойдет на такой риск.Хочу уточнить, что привлечь полицию можно только, если арендодатель будет заниматься мошенничеством с взысканием денег. Или если уклонение будет в особо крупных размерах.