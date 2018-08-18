Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Знайомий шукав під зйом квартиру, але оскільки йому необхідно подавати декларацію, то просив офіційний договір оренди з повною ціною, і попереджав що вкаже це у своїй декларації. Не міг зняти квартиру 2 тижні. Все ок, до моменту повідомлення цієї умови. В кінці кінців винайняв квартиру, проте орендодавця про цей нюанс не повідомив....
Кешбек орендарям не завадить. Зе молодець!
Всім процвітання!
Если арендодатель уклонист, но не идиот, то он не пишет расписки. Когда к нему придет налоговая он скажет "никаких денег не получал, живет в долг гад, вот готовлю обращение в суд на взыскание задолженности". После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!
Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру. От і вся мораль.
Если арендатор ведет себя честно, то и арендодатель будет вести себя честно. У такой схемы есть один риск. Вдруг арендатор записал на видео одну передачу денег, а другую проводил при свидетелях? Тогда получив гражданский иск, что он не производил никаких оплат, он идет в полицию, пишет заявление, арендодатель получает уголовное дело в рамках которого принимаются и видео, и показания свидетелей. Кроме этого то, что установила полиция в рамках следствия (а она установила, что оплаты были), будет доказательством в апелляции по делу о взыскании долга за аренду, и основанием для налоговой разгуляться по полной. Так что можете спать спокойно. В нормальных условиях арендодатель не пойдет на такой риск.
Хочу уточнить, что привлечь полицию можно только, если арендодатель будет заниматься мошенничеством с взысканием денег. Или если уклонение будет в особо крупных размерах.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 13 вер, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру. От і вся мораль.
Если бы этот человек сказал "плачу 19,5% сверху на налоги", у него не было бы никаких проблем. Он же, фактически, хотел снять на 20% дешевле рыночной цены, которая формируется без учета издержек на налоги.
striped написав:тут Дубинского вспоминали. Судя по его квартирозаряженности, он с Юрой теплотехником на ветке не висел, а просто купил 2 квартирки в Фейрмонте. Вот так просто - в новострое на Подоле. 2 сразу, свыше 200 квадратов. Ну и паркоместо наверное тоже. И все тихо и без истерик как с квартирой Лещенко. Как думаете - заработал?
Vlad442 написав:После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!
и через несколько дней арендатор будет рассказывать как напился с горя, закурил в постели, уснул...пожар...пытался тушить, открыв все краны в ванной и кухне...но не получилось. Потому квартира сгорела, а соседи затоплены
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!
и через несколько дней арендатор будет рассказывать как напился с горя, закурил в постели, уснул...пожар...пытался тушить, открыв все краны в ванной и кухне...но не получилось. Потому квартира сгорела, а соседи затоплены
Зачем ему оплачивать еще и все это? Пока есть договор аренды он отвечает всем своим имуществом и за пожары и за затопления. Впрочем это вопрос гипотетический. При возникновении конфликта меняются замки (может с привлечением медвежатников) и арендатор будет напиваться с горя в парке на лавочке и затапливать цветочки на клумбах.
Предлагаю нам перейти в ветку rjkz, которую он специально создал для выяснения отношений между арендаторами и арендодателями. Потому что вопрос взаимной мести требует более серьезного освещения. И у меня есть определенные наработки и идеи (не все, правда, протестированные).
Первый написав:Влад. Всі хочуть жити мирно і без проблем. Але як виявилося, складно знайти в сегменті до 15 кгрн людей які офіційно здають квартиру. От і вся мораль.
Если бы этот человек сказал "плачу 19,5% сверху на налоги", у него не было бы никаких проблем. Он же, фактически, хотел снять на 20% дешевле рыночной цены, которая формируется без учета издержек на налоги.
після роз'яснення на кшталт - Ви зїдете, а шо Я буду податковій розказувати, питання жодного разу так не стояло
airmax78 написав:Предлагаю нам перейти в ветку rjkz, которую он специально создал для выяснения отношений между арендаторами и арендодателями. Потому что вопрос взаимной мести требует более серьезного освещения. И у меня есть определенные наработки и идеи (не все, правда, протестированные).
Не стоит. Не люблю там отписываться, потому что тут свободное общение, а там его слишком много. Надоедливый.