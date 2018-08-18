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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1697169816991700

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  zzzzzz написав:И еще вопрос, господа лендроды, а почему вы думаете что с депозита брать 18% ПДФО + 1,5% ВС это нормально, а с вас 19,5% брать это много ?

Чем вы отличаетесь от вкладчика банка ?

а кто вам сказал, что налог на депозиты всех вводит в нирвану?
В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:після роз'яснення на кшталт - Ви зїдете, а шо Я буду податковій розказувати, питання жодного разу так не стояло

Наличия договора без факта подтверждения оплаты не достаточно для налоговых начислений.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 13 вер, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:20

  Vlad442 написав: После этого хитрый арендатор заплатит через суд аренду по второму кругу. Договор есть? Есть! Подтверждение оплат есть? Нет!

договор есть, а доказательства его исполнения у арендодателя есть? ну, арендатор мог и не приступить к проживанию. вот и то, что деньги не давал - косвенное тому подтверждение :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:20

  Vlad442 написав:В Украине в рамках административного и хозяйственного права нельзя проводить следственные действия, брать показания свидетелей и т. п. Только расписки и выписки из банка.


Вот буквально на этой неделе читаю:

В Одессе начали вычислять предпринимателей, не платящих за вывоз мусора
Департамент коммунальной собственности проверил юридических лиц, использующих для предпринимательской деятельности частные квартиры, на предмет заключения договоров на вывоз бытовых отходов.

Как сообщил на аппаратном совещании замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, в ходе проверок было выявлено 217 квартир в Приморском и Малиновском районах, которые используются для ведения предпринимательской деятельности.
«В Приморском районе из 16 квартир 14 имеют договоры на вывоз твердых бытовых отходов, в Малиновском – из 157 только 38. Остальные в результате проверки понесут административную ответственность», — отметил он.


Собственно ничего не мешает - организовать мини-комиссию для реагирования по другим вопросам аренды, например, реакция на стук от соседей или от самих арендаторов, желающих получить кэшбек, и передавать протоколы о штрафах для реагирования.
Пока выглядит как не очень близкая реальность, но было бы желание.
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