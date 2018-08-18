В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наличия договора без факта подтверждения оплаты не достаточно для налоговых начислений.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 13 вер, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:20
договор есть, а доказательства его исполнения у арендодателя есть? ну, арендатор мог и не приступить к проживанию. вот и то, что деньги не давал - косвенное тому подтверждение
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:20
Вот буквально на этой неделе читаю:
В Одессе начали вычислять предпринимателей, не платящих за вывоз мусора
Департамент коммунальной собственности проверил юридических лиц, использующих для предпринимательской деятельности частные квартиры, на предмет заключения договоров на вывоз бытовых отходов.
Как сообщил на аппаратном совещании замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, в ходе проверок было выявлено 217 квартир в Приморском и Малиновском районах, которые используются для ведения предпринимательской деятельности.
«В Приморском районе из 16 квартир 14 имеют договоры на вывоз твердых бытовых отходов, в Малиновском – из 157 только 38. Остальные в результате проверки понесут административную ответственность», — отметил он.
Собственно ничего не мешает - организовать мини-комиссию для реагирования по другим вопросам аренды, например, реакция на стук от соседей или от самих арендаторов, желающих получить кэшбек, и передавать протоколы о штрафах для реагирования.
Пока выглядит как не очень близкая реальность, но было бы желание.
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